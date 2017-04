Totti all'ultimo derby, tra il romanticismo dei tifosi e l'esigenza di vincere di Spalletti

Questo potrebbe davvero essere l’epilogo. Roma-Lazio potrebbe, dovrebbe, essere l’ultima stracittadina per Francesco Totti. Una storia lunga 23 anni, solcata da gioie e da delusioni, che con ogni probabilità vivrà domenica a pranzo il suo ultimo capitolo. Totti di derby ne ha giocati 43, compresi anche 7 in Coppa Italia, segnando 11 gol e diventando così il miglior marcatore all-time di questa sfida. Il capitano giallorosso è sempre stato un protagonista indiscusso del derby, ma non è detto che lo sarà nell’ultima recita. Nelle ultime due stagioni il ruolo di Totti, fisiologicamente, si è trasformato da centrale a comparsa: nei tre derby giocati in questa stagione, Luciano Spalletti ha lasciato al capitano solo 12 minuti di utilizzo su 270 totali, pochissimi.

La logica romantica del tifoso e dell’appassionato vuole che, o meglio spera, che al capitano venga concessa una maglia da titolare nella sua ultima apparizione in un derby. E se non sarà una maglia da titolare, quantomeno uno spezzone importante a partita in corso. Gli scenari sono tanti, perché giustamente Luciano Spalletti pensa alla posta in palio, a blindare la seconda posizione in campionato per evitare di dover transitare per il purgatorio dei preliminari di Champions League. Ragioni di campo, poco romantiche e molto concrete, comprensibili, sacrosante.

Uno scenario simile a Roma fu vissuto poco più di un anno fa, sempre in un derby, che anche in quel caso doveva essere l’ultimo di Totti in carriera. Non fu così, perché poche settimane più tardi il Pupone rinnovò per un’altra stagione. In quel caso però, in condizioni simili, Spalletti non si fece problemi a lasciare Totti in panchina per 96 minuti, nonostante la vittoria finale per 4-1. Una scelta che fece discutere e che ora fa giurisprudenza: Spalletti non è incline ai sentimentalismi, non si mette la mano sul cuore se prima non la mette sul risultato. E, sotto questo aspetto, ha le sue ragioni.

Tifosi e sponsor reclamano il capitano

L’attesa però è spasmodica, tanto per il derby in sè quando per l’ultima recita cittadina di Totti contro la Lazio: paradossalmente Totti, classe ’76 e prossimo ai 41 anni, potrebbe essere un fattore in caso di finale equilibrato. La carica che può dare al pubblico, alla Curva Sud (che sarà esautira), ai compagni di squadra e la sua capacità di essere decisivo in quegli episodi come un calcio piazzato, possono essere armi importanti da maneggiare per Spalletti. Il declino fisico può essere parzialmente cancellato da una carica emotiva che Totti, per storia e per ciò che rappresenta, sarebbe in grado di dare a tutto l’ambiente, anche solo per pochi minuti. Una carica che un attaccante come Dzeko, nei crocevia decisivi, non è mai riuscito a dare in queste stagioni. Anche gli sponsor lo reclamano ed il recente evento Nike, con la presentazione dello scarpino color oro per celebrare i 25 anni di carriera, è solo un esempio.

È anche vero che Spalletti va per la sua strada da sempre, ed il fatto di aver fatto riposare Dzeko negli ultimi minuti di Pescara-Roma, beccandosi pure gli insulti gratuiti del bosniaco, è un segnale inequivocaile del volersela giocare il più a lungo possibile con lui in campo. Il dilemma riguardo a Totti rimane, e rimarrà fino a domenica. D’altronde, il capitano giallorosso, in un modo o nell’altro ha sempre fatto discutere soprattutto in queste ultime fasi della carriera, e lo farà fino alla fine con la speranza di avere la possibilità di un’ultima passerella nel derby che lo ha reso grande.