Totti-day fissato per il 28 maggio: i biglietti per Roma-Genoa vanno a ruba

" Domenica arriva a Roma la Juve, io penso solo a quello perché stiamo lottando fino alla fine in campionato e la Roma viene prima di tutto. Il resto verrà dopo e ci sarà tempo per parlarne "

Francesco Totti fa ancora il vago circa il suo futuro, ma i tifosi della Roma non hanno alcuna intenzione di rischiare e magari perdersi l'ultima del loro Capitano all'Olimpico: ecco perché i biglietti più economici - quelli delle curve, per intenderci - di Roma-Genoa, partita in cartello il prossimo 28 maggio e ultima di campionato, sono andati esauriti nel giro di pochissimi minuti. Esattamente 50 dal momento in cui sono stati messi in vendita dalla società giallorossa, che con tutta probabilità farà il tutto esaurito.

Non sono mancati i disagi, legati anche allo sciopero dell'ATAC, organizzato per la giornata di oggi, ma le foto pubblicate sui social parlano chiaro: code chilometriche e ressa presso i Roma Store e ai centri autorizzati per conquistare il ticket tanto agognato e anche qualche lamentela perché pare che qualcuno abbia acquistato numerosi biglietti per poi rivenderli in un secondo momento. Una cosa è certa: nessuno vuole perdersi quello che sta già diventando a tutti gli effetti il #TottiDay. Nella speranza che il grande Capitano regali un ultimo gol, prima di appendere gli scarpini (dorati) al chiodo.

Ancelotti: "Totti? Deve decidere lui quando smettere, non altri"

"Bisogna smettere quando lo pensi tu. Non te lo devono dire gli altri". Questo il pensiero di Carlo Ancelotti, allenatore del Bayern Monaco, sul possibile ritiro di Francesco Totti a fine stagione. Il tecnico emiliano è intervenuto nel corso di 'Edicola Fiore', il programma condotto da Fiorello su Sky. Ad Ancelotti è stato poi chiesto quale sia stato il giocatore più forte da lui allenato: "Cristiano Ronaldo", ha risposto.