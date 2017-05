Totti: "Domenica col Genoa l'ultima partita con la Roma, da lunedì pronto per una nuova sfida"

Il momento è arrivato. Francesco Totti domenica 28 maggio disputerà la sua ultima partita con la maglia della Roma. Quello che si era capito dall’ambiente e dalle parole pronunciate dal nuovo ds Monchi ora è realtà. Contro il Genoa la bandiera giallorossa saluterà il pubblico dell’Olimpico ed è il capitano stesso a rompere finalmente il silenzio con parole che non nascondono una forte emozione:

Secondo alcune indiscrezioni, Totti avrebbe già firmato un contratto da dirigente per le prossime sei stagioni e sarebbe pronto a entrare nell’organigramma del club affiancando Monchi, ma queste dichiarazioni si prestano a varie interpretazioni, in particolare questo passaggio:

" Il mio amore per il calcio non passa. È una passione, la mia passione "

L’idea di vederlo ancora dipingere calcio altrove, magari in America, non tramonta. La certezza è che esattamente 24 anni e 2 mesi dopo il suo esordio in Serie A con Boskov (28 marzo 1993, Brescia-Roma 0-2), il capitano metterà fine a un percorso inimitabile.