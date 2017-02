Totti dona in beneficenza il cachet di Sanremo

Mercoledì sera, Francesco Totti si è preso per qualche minuto il palcoscenico dell’Ariston, rubando la piazza ai migliori cantanti che l’Italia può schierare in questo momento nella rassegna musicale più importante del Paese: d’altronde, Totti è sempre Totti, ed è difficile che possa rimanere oscurato anche dai big del pentagramma. Il capitano della Roma ha parlato della squadra, della propria carriera, del proprio futuro, del rapporto con la moglie Ilary, del figlio e di tante altre sfaccettature più o meno curiose della sua vita privata e non, ma ha concluso la sua comparsata a Sanremo con il solito, classico, gesto di grande cuore.

Totti ha infatti scelto di devolvere interamente il cachet ricevuto per la partecipazione al Festival in beneficenza, come già aveva fatto lo scorso ottobre, quando era entrato nella casa del Grande Fratello Vip assieme alla stessa Ilary. Per il momento, non è dato sapere con esattezza a quanto ammonti il compenso e quali siano i beneficiari, mentre si è poi saputo che, in occasione della comparsata al Grande Fratello Vip, Totti aveva devoluto 50.000 euro a un ragazzo disabile che necessitava di un macchinario speciale per potersi spostare.