Totti e un futuro ancora da scrivere: tutti gli scenari possibili

" Sento solo che il mio amore per il calcio non passa: è una passione, la mia passione. È talmente profonda che non posso pensare di smettere di alimentarla. Mai "

E’ giusto ripartire da qui perché le parole di Francesco Totti lasciano aperti diversi scenari che in queste ore alimentano dubbi e previsioni da parte dei tifosi della Roma ma anche degli amanti del calcio. La vicenda non è stata gestita al meglio dalla società e, secondo alcune indiscrezioni, questa uscita sui social da parte del capitano non era nemmeno stata programmata. La partita contro il Genoa diventa quindi la gara dell’addio di Totti più che una sfida da vincere per il secondo posto, obiettivo che comunque la Roma non può assolutamente trascurare. La bandiera giallorossa non giocherà più nella Capitale, ma soffermandosi sulle sue dichiarazioni non è possibile escludere un futuro altrove sempre con gli scarpini ai piedi.

Totti dirigente (non necessariamente a Roma)

Resta sempre viva l’ipotesi più in voga nelle ultime settimane, quella secondo la quale Totti avrebbe già firmato un contratto da dirigente con il suo grande amore per le prossime sei stagioni e sarebbe pronto a entrare nell’organigramma del club affiancando Monchi. Scarpini in soffitta, al loro posto la giacca e la cravatta: che sia questa la sua nuova sfida? Potrebbe anche ricoprire un ruolo da dirigente fuori dalla Roma, le opzioni non mancano nemmeno in questo caso.

Totti calciatore nella seconda divisione americana

La seconda opzione è Totti ancora in campo a dipingere calcio, sulle orme di alcuni suoi illustri predecessori tra cui l’amico Alex Del Piero. A proposito di amici, in Florida sono sicuri che il classe 1976 finirà la carriera nel Miami FC di Alessandro Nesta, nella NASL americana. Fino alla passata stagione erano i New York Cosmos ad aver tentato l’approccio con l’ottavo re di Roma. Ora è il Miami FC di Riccardo Silva, allenato da un’altra leggenda del calcio italiano come Alessandro Nesta e primo in classifica dopo otto giornate, a fare sul serio. Secondo la versione americana di As, Totti potrebbe seguire un percorso analogo a quello di Raul Gonzalez Blanco e Juan Arango con i NY Cosmos nella seconda divisione del calcio americano.

Totti calciatore in Qatar o altrove

La terza idea, la più remota, è Totti calciatore in un’altra realtà. È da escludere un suo passaggio a un altro club di Serie A – non tradirebbe mai la Roma – ma anche in una squadra europea. In passato aveva ricevuto offerte dal Qatar dove potrebbe monetizzare al massimo i suoi ultimi mesi da giocatore, come un’altra leggenda come Xavi. Non crediamo, però, che Totti si lasci tentare dagli sceicchi e dalla nuova frontiera del pallone per svernare in un calcio ancor meno competitivo. Resta la sensazione che Totti, dopo il rinnovo dello scorso anno strappato a Pallotta per un plebiscito nazional-popolare, potrebbe continuare ad alimentare la sua passione e in fondo nessuno può privarlo del diritto di scegliere.