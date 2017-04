Totti: "Il derby? Vogliamo distruggere la Lazio e vendicare l'eliminazione in Coppa Italia"

Non lo dice nessuno apertamente ma salvo cataclismi quello previsto domenica alle 12.30 sarà l’ultimo derby di Francesco Totti: il campione che più ha inciso nella stracittadina (è il capocannoniere con 11 reti) e si è esaltato in una partita che per lui ha quasi sempre significato il tutto. Questa mattina il capitano giallorosso è stato il fulcro un evento, organizzato dalla Nike, che di semplice e convenzionale ha avuto ben poco. A piazza San Lorenzo in Lucina, nel cuore di Roma, il numero 10 della Roma ha presentato gli scarpini color oro ed è stato immortolato su un trono ottavo re della Capitale.

A Totti visibilmente poco a suo agio sul trono a forma di X, il 10 nel linguaggio dei numeri romani, non sono state rivolte domande né sul suo futuro, né tantomeno sullo screzio fra Spalletti e Dzeko di Pescara o sul problema all’alluce che lo ha costretto a dare forfait nel match dell’Adriatico. Ha comunque spronato la squadra a fare il possibile per riscattare l’eliminazione in Coppa Italia e a prendersi una vittoria che avvicinerebbe i giallorossi al secondo posto…

" Il derby di domenica va vinto perché dobbiamo prenderci la rivincita dopo la Coppa Italia, sul campo vuoi sempre distruggere la Lazio, con il massimo rispetto ovviamente: dobbiamo dare il 101%. Il ricordo più bello della stracittadina? Il 5-1 del 2002, quando ho indossato la maglia "6 unica". "

Prima di dedicarsi a foto e autografi con i tifosi e anche ai giornali stranieri, a cui ha ribadito come il suo più grande trofeo sia stato trascorrere tutta una carriera nella propria squadra del cuore, alla tv della Roma il capitano si è soffermato sulla corsa con il Napoli per il secondo posto in campionato:

" "Viviamo questa lotta con serenità, abbiamo 4 punti di vantaggio e ci sono poche partite, anche se le prossime tre (Lazio, Milan e Juve, ndr) sulla carta sono molto difficili. Ma noi faremo di tutto per arrivare secondi" "