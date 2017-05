Totti, Monchi e un polverone a Roma sul nulla

La presentazione di Monchi ha lasciato strascichi a Roma e stiamo assistendo a un turbinio di chiacchiere e malumori su quanto affermato dal dirigente riguardo Francesco Totti. Ogni volta che si parla del capitano il mondo giallorosso tende le orecchie, ma l’uscita del nuovo ds è stata male interpretata o forse strumentalizzata. Da una parte c’è chi attacca Monchi per aver dato a Totti il benservito annunciandone il ritiro, dall’altra c’è chi gli dà il merito di avere avuto il coraggio che altri, a partire da Sabatini, in passato non hanno avuto.

In realtà, la questione è molto semplice e non meritava tutto questo clamore: Monchi non ha affermato che Totti si ritirerà a fine stagione, ma che il contratto attuale prevede che a fine stagione diventi dirigente. Sono le carte a parlare e questa non è nemmeno una notizia. Ha quindi aggiunto che la sua vicinanza potrebbe giovargli:

" Voglio che Totti mi spieghi e mi faccia capire la Roma. Se riuscirò a sapere un 1% di quello che sa lui, sarò soddisfatto "

Video - Monchi pensiona Totti: "Ultimo anno per Francesco. Lo dice il contratto" 03:21

La Roma, un anno fa, comunicò quello che Monchi ha semplicemente ribadito e che Baldissoni aveva confermato pochi giorni fa. Al momento non c’è stato lo stesso clamore, ma a quasi un anno dall'ufficialità della notizia, si vuole attribuire a Monchi la paternità della stessa. Chi lo critica gli attribuisce la colpa di non aver capito l’ambiente romano senza che abbia ancora avuto il tempo di calarsi nella nuova realtà.

Alcuni si sono chiesti perché non sia stato il capitano della Roma a dare l'annuncio, ma la verità è che un annuncio ufficiale non c’è stato perché di ufficialità non si è mai parlato. Anche Fabio Capello, intervistato da “La Repubblica”, ha detto la sua:

" Monchi doveva avere il coraggio di dirlo, hanno fatto arrivare apposta dalla Spagna uno che potesse comunicare una scelta così "

Questo presupporrebbe che altri non hanno avuto il coraggio di farlo. C'è, infine, un'ultima interpretazione che aleggia sulla carta stampata: Monchi non ha detto che Totti si ritira, ma che non giocherà più nella Roma... Quel che è certo è che Totti è una bandiera, è un emblema: la sua immagine verrà per sempre associata alla squadra del suo cuore e non può essere altrimenti dopo una storia durata 28 anni. La gestione del suo ultimo anno purtroppo ci ha consegnato una serie di errori e di fraintendimenti clamorosi. Errori commessi da tutti, compreso lo stesso Totti. Meriterebbe un addio diverso, ma questo caos non aiuta lui e non aiuta nemmeno la Roma, una squadra impegnata a difendere un secondo posto che vale moltissimo: la qualificazione alla Champions, milioni di euro, una maggiore disponibilità sul mercato e una buona fetta della prossima stagione. E forse il signor Monchi avrebbe il diritto di iniziare a lavorare con tranquillità.