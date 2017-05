Totti, questo tramonto è grigio: tra il mancato finale perfetto e l'insostenibile tour d'addio

14 maggio 2016, ultima giornata di campionato, Milan-Roma a San Siro: gettato nella mischia da Spalletti al minuto 62, Francesco Totti illumina la scena con delizioso colpo di tacco in occasione del gol del definitivo 1-3 di marca giallorossa. Per il Pupone quella è solo la ciliegina sulla torta di un finale sfolgorante di stagione, contraddistinto dal gol salva-Roma contro l’Atalanta, dalla commovente doppietta al Torino, passando per il missile su punizione contro il Genoa per non parlare dei tanti assist forniti ai compagni. Nemmeno il più ingegnoso degli sceneggiatori di hollywood avrebbe potuto scrivere un finale più emozionante; la recita di San Siro si sarebbe infatti convertita nell’happy ending ideale della memorabile carriera del “dieci”, invece a poco meno di un anno di distanza siamo a qui a riferire di una vicenda ai limiti del paradossale, di un lungo addio che non giova a nessuna delle parti in causa. Perché no, le ultime apparizioni di Francesco Totti nelle vesti di giocatore si trovano agli antipodi rispetto, ad esempio, al riuscitissimo farewell tour di Kobe Bryant in NBA: il retrogusto è inevitabilmente amaro.

La pietra della discordia

Sulla scia delle perle disseminate nelle ultime partite dello scorso campionato dal capitano, la Roma recepisce la vox populi della capitale e offre un ultimo anno di contratto a Totti, specificando che a partire dal 2017/2018 il diretto interessato si sarebbe seduto dietro una scrivania. Il tutto concordato e messo nero su bianco, a scanso di equivoci: eppure il capitano giallorosso non ha mai preso una chiara posizione in merito né rilasciato dichiarazioni pubbliche a riguardo della presunta uscita di scena; quanto a società e allenatore, come vedremo, hanno tentennato più volte in materia alimentando malintesi che si sono andati vieppiù gonfiando nella ribollente piazza romana. Nel frattempo il malcontento di Totti è cresciuto in misura inversamente proporzionale al suo esiguo minutaggio sul terreno di gioco: tempi duri per l’attaccante capace di autografare 250 gol in 616 presenze in Serie A con la maglia della Roma.

Farewell tour dal retrogusto amaro

Di applausi e striscioni celebrativi, va rimarcato, Totti ne ha effettivamente raccolti in giro per lo Stivale (l’ultimo nella Scala del calcio di San Siro), le noti dolenti arrivano dallo spazio concessogli da Luciano Spalletti. Il 40enne attaccante cresciuto nel quartiere di Porta Metronia, pensate, è stato in campo per la miseria di 100 minuti dallo scorso 4 dicembre a questa parte, pur non patendo infortuni particolari. Le tante panchine ne hanno minato l’umore e in occasione della delicata sfida contro il Milan non vederlo in campo è stato un duro colpo da digerire per tutti gli appassionati di calcio: il pubblico del Meazza non vedeva l’ora di riservare lui il pieno di applausi, ma Spalletti aveva altri piani in mente.

Video - Spalletti e il 'caso' Totti: "Se lo faccio o non faccio giocare mi criticate comunque" 02:11

Spalletti, gestione controversa

A Spalletti è toccato l’ingrato compito di gestire il crepuscolo di Totti: come prevedibile l’allenatore toscano è stato bersaglio di feroci critiche per la scelta di campo che ha effettuato all’inizio del suo secondo mandato nella città eterna. “Non datemi la gestione del campione e della storia di Francesco ma del calciatore”. E così ha fatto, senza mai concedere sconti: il progressivo accantonamento di Totti (dopo un incoraggiante avvio con 2 gol e 2 assist in sei presenze nelle prime dieci) è stato dettato unicamente dalla precaria condizione fisica del Pupone, lontano a onor del vero dalla brillantezza evidenziata nelle ultime uscite della scorsa stagione. Spalletti dunque esente da macchie? Non proprio, perché quel virgolettato “rinnovo solo se rinnova Totti” è risultato totalmente fuori contesto.

Video - Monchi pensiona Totti: "Ultimo anno per Francesco. Lo dice il contratto" 03:21

A rendere più incandescente la vexata quaestio ha provveduto il neo direttore sportivo Monchi, anticipando il ritiro di Totti prima delle dichiarazioni ufficiali del diretto interessato, le quali giungeranno a fine stagione. Un’assunzione di responsabilità, più che un atto di lesa maestà, quello dell'ex factotum del Siviglia. Cosa resta di un tema così dibattuto? Una sensazione di diffuso rammarico, per quel finale perfetto che è svaporato sul più bello, quell'attimo che lo stesso Totti non ha saputo cogliere. Quanto alla leggenda del figlio di Roma che ha reso grande la squadra del suo cuore ritoccando ogni possibile record, quella non potrà mai essere intaccata.