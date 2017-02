Tra Chievo e Udinese vincono gli sbadigli: 0-0 al Bentegodi

Tra gli sbadigli spuntano i sorrisi di Chievo e Udinese che, grazie al noiosissimo pareggio del Bentegodi, salgono a braccetto a quota 29 punti. Insomma, il derby del Triveneto non sarà certo una partita da ricordare, ma finisce con uno 0-0 che rende soddisfatte entrambe le squadre: non si fanno del male e sono già praticamente salve.

La cronaca

Parte meglio il Chievo Verona, trascinato da un intraprendente Meggiorini. Udinese bloccata nella propria trequarti. Dopo una conclusione dalla distanza, di Birsa, decisamente fuori misura, gli ospiti si fanno vedere al quarto d'ora con un'incursione in area di Jankto, ma Gobbi interviene sul più bello e mette in corner. Prima dell'intervallo, doppia occasione gialloblù: Birsa ci prova ancora con il mancino dalla distanza, sulla respinta di Felipe con il torace si fionda Rigoni che accarezza il secondo palo. In avvio di ripresa, Zapata stacca di testa, palla che s'impenna. Gli fa eco Thereau con un destro al volo, più spettacolare che concreto. A 10 minuti dal termine, Chievo in 10 uomini per espulsione di Cesar, già ammonito. Le emozioni, avare, finiscono qui.

La statistica

Il Chievo ha mancato l'appuntamento con la centesima vittoria in Serie A.

Il migliore

Alessandro GAMBERINI 6.5 - Sempre generoso, sacrifica anche la spina dorsale per opporsi alle botte di Birsa. Tiene d'occhio anche Zapata, che dalle sue parti non passa.

Il peggiore

Duvan ZAPATA - Statico nel primo tempo, leggermente più vivo nella ripresa, ma il suo apporto davanti resta insufficiente.

Il tweet

Una partita "molto interessante"...

Il tabellino

Chievo Verona-Udinese 0-0

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Gamberini, Cesar, Gobbi; Rigoni (64' Izco), Radovanovic, Hetemaj; Birsa; Meggiorini (83' Spolli), Pellissier (62' Inglese). All. Maran

Udinese (4-3-3): Karnezis, Widmer, Danilo, Felipe, Samir, Hallfredsson, Fofana (73' Ali Adnan), Jankto (89' Kums), De Paul (79' Matos), Zapata, Thereau. All. Delneri

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna

Ammoniti: Meggiorini (C), de Paul (U), Cesar (C), Radovanovic (C)

Espulsi: Cesar (C)