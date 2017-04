Tra il sogno europeo e programmi estivi in fumo: Milan, Inter e il dilemma 6° posto

Week end da dimenticare per le squadre di Milano, il Milan pareggia a Pescara mentre l’Inter finisce ko in casa (il terzo del proprio campionato) contro la Sampdoria. L’Europa si allontana e per rossoneri e nerazzurri non resta che sperare in un piazzamento in Europa League, evitando però la trafila di preliminari e playoff che renderebbero la prossima stagione più lunga e pesante.

Inter, Milan e un 6° posto da ‘evitare’

Da una parte l’Inter che perde in casa contro la Sampdoria, dall’altra il Milan che non riesce a superare il fanalino di coda Pescara. Milano si sveglia con il mal di testa dopo il week end, con la seria possibilità di non vedere l’Europa nella prossima stagione. I nerazzurri sognavano la Champions, dove l’Inter non si presenta dalla stagione 2011/2012, ma si dovranno accontentare (forse) dell’Europa League. I rossoneri speravano seriamente di tornare almeno in Europa League, ma rischiano di rimanere fuori da tutto per il quarto anno consecutivo (mai così male dal periodo in Serie B). Uno spiraglio, vista la classifica attuale, sarebbe il 6° posto che complicherebbe - però - la programmazione della stagione 2017/2018. Si anticiperebbero ritiri e raduni per giocare (già) a luglio in campo internazionale, con possibili ripercussioni dal punto di vista fisico nel momento clou della stagione, senza dimenticare che la prossima sarà l’annata che porterà ai Mondiali di calcio 2018. E dire che Milan e Inter avevano già programmato la loro estate con una serie di amichevoli prestigiose, nel contesto della International Champions Cup: Inter e Milan saranno in tournée in Asia, con il derby di Nanjing programmato per il 24 Luglio, oltre alle sfide contro Borussia Dortmund e Bayern Monaco per i rossoneri e le sfide contro Bayern Monaco e Chelsea per i nerazzurri. Per entrambe, il discorso preliminare sarebbe deleterio: si perderebbero soldi (importante per il bilancio) e credibilità.

Video - Icardi: "Basta pensare alla Champions, anche l'Europa League va bene" 00:01

Preliminare di Europa League

La UEFA ha già fissato le date per i preliminari e i playoff della prossima Europa League, edizione 2017/2018. Se la Lazio non dovesse vincere la Coppa Italia, la squadra che raggiungerà il 6° posto in classifica dovrà partire dal terzo turno preliminare con match d’andata il 27 Luglio e gara di ritorno in programma il 3 di Agosto, sancendo l’addio al derby di Nanjing. Una volta affrontato questo scoglio, si passerà ai playoff per accedere alla fase a gironi con match d’andata il 17 agosto e gara di ritorno in programma per il 24 agosto.

Le date

3° turno preliminare : Andata 27 luglio, Ritorno 3 agosto (sorteggio 14 luglio)

: Andata 27 luglio, Ritorno 3 agosto (sorteggio 14 luglio) Playoff : Andata 17 agosto, Ritorno 24 agosto (sorteggio 4 agosto)

: Andata 17 agosto, Ritorno 24 agosto (sorteggio 4 agosto) Sorteggio fase a gironi 2017/2018: 25 agosto a Montecarlo

Inter: i nerazzurri si fermano sul più bello?

Il week end sembrava aver portato buone notizie ai nerazzurri, dopo il pareggio del Napoli contro la Juventus. La rincorsa Champions si poteva riaprire, poco importa la vittoria della Lazio sul Sassuolo. Sul più bello arriva però lo stop che non ti aspetti, con il ko casalingo contro la Sampdoria per 2-1. Un ko meritato per quanto visto in campo: non solo la prestazione del secondo tempo, poiché i blucerchiati avevano collezionato due legni già nella prima frazione di gioco. La sconfitta nel Monday night decreta l’addio ai sogni di Champions dei nerazzurri, e ora - con le vittorie di Lazio (+5) e Atalanta (+3) - sarà impegnativo anche assicurarsi un posto in Europa League visto il calendario che vedrà la squadra di Pioli affrontare in rapida successione Milan, Fiorentina e Napoli.

Video - Pioli: "Abbiamo reagito di pancia, non eravamo più una squadra" 00:02

Milan: il gioco (e il closing) non premia i rossoneri

Doveva essere un momento florido per il Milan ma dopo la vittoria per (solo) 1-0 contro il Genoa, è arrivato il clamoroso pareggio di Pescara. 1-1 all’Adriatico che lascia l’amaro in bocca alla squadra di Montella, un po’ per le tante occasioni create, un po’ per l’aver - in pratica - regalato il gol del vantaggio agli abruzzesi. La performance di Pescara non è stata però una casualità: ha messo alla luce tutti i limiti tecnici dei rossoneri, da un gioco assente a centrocampo, all’attacco spuntato delle ultime settimane. Ora ci sarà la gara contro il Palermo, ma in calendario sono previste le sfide contro Inter, Roma e Atalanta; non proprio una passeggiata per tornare in Europa. Con il closing che aleggia ancora come un fantasma…