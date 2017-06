Trezeguet: "Accettai la B per riconoscenza alla Juve: sentivo di dover dare qualcosa"

" Ogni giocatore doveva scegliere il suo destino, doveva scegliere se restare o andare via. E restare voleva dire ritrovarsi a disputare un campionato di Serie B con 16 punti di penalizzazione. In quel momento sentii di dover dare qualcosa alla Juve, alla quale dovevo molto e anche perché avevo un rapporto molto stretto con la società e con i tifosi. "

Lo ha rivelato l'ex attaccante David Trezeguet, rievocando i suoi trascorsi in bianconero e la discesa tra i cadetti dopo lo scandalo Calciopoli. "Siamo rimasti per dare un aiuto per iniziare una nuova storia", ha spiegato il francese protagonista dello speciale '9-Storie di bomber' su Premium Sport.

"Emotivamente comunque quel campionato è stato bello - ha raccontato - ovunque andassimo, era una festa, e c'erano molti ragazzi del settore giovanile. Abbiamo vinto il campionato e siamo tornati subito dove deve stare la Juventus, in Serie A".