Tris del Sassuolo a Empoli: il Crotone rosicchia un altro punto ai toscani

Se è vero che le motivazioni fanno tutta la differenza del mondo, che cosa dovremmo dire – allora – di Empoli-Sassuolo? I toscani si presentavano alla sfida del Castellani con l’obiettivo di aggiungere ai successi del Franchi e di San Siro un’altra perla in un finale di stagione in crescendo. I neroverdi, dal canto loro, non avevano nulla da chiedere a un campionato tanto sfortunato quanto tranquillo in termini di classifica. Eppure, a spuntarla sono stati gli uomini di Eusebio Di Francesco con un 3-1 che complica parecchio la corsa salvezza della squadra di Giovanni Martusciello.

Apre Peluso, chiude Duncan. In mezzo il pareggio momentaneo di Pucciarelli su rigore, con l’1-2 di Matri a tagliare le gambe all’Empoli. Che torna a caricare a testa bassa nel finale, ma esce sconfitto e ora perde un punto di vantaggio su Crotone. Dietro di quattro lunghezze con ancora quattro partite da giocare. Una lotta salvezza che, motivazioni o meno, resterà viva sino all’ultimo.

Manuel Pucciarelli Empoli Sassuolo 2017LaPresse

La cronaca

L’Empoli riparte senza l’infortunato Mchedlidze, il Sassuolo ha fuori Pellegrini, Mazzitelli, Missiroli e Defrel. Cannavaro e Magnanelli partono dalla panchina. Ma, dopo le prime schermaglie, sono proprio i neroverdi a portarsi in vantaggio. Skorupski salva i suoi due volte, ma tradisce sugli sviluppi di un corner su cui Matri prova a servire centralmente Peluso. Una respinta maldestra del portiere di casa, un tocco involontario del difensore ospite ed è 0-1 (20’). Quattro minuti dopo, un altro tocco involontario – questa volta di mano e da parte di Ricci – regala un rigore generoso all’Empoli, prontamente sfruttato da Pucciarelli. La forza della tranquillità e della tecnica, però, ha la meglio. La prova si ha al 34’ quando un lancio dalle retrovie di Sensi viene tradotto in assist da Berardi, arriva Matri ed è 1-2.

Nella ripresa, l’Empoli ricomincia ancora più timido. E Duncan lo punisce definitivamente con un gran sinistro da fuori che sorprende ancora Skorupski (3-1 al 57’). È la mazzata definitiva. Martusciello reagisce inserendo Maccarone e i suoi tornano ad attaccare. Ma si stampano contro Consigli, autore di due parate provvidenziali tra cui quella al 92’ su Krunic. E Cannavaro, subentrato all’infortunato Letschert per tagliare il traguardo della presenza numero 400 in Serie A e negare a Pucciarelli la gioia del 2-3 con un salvataggio miracoloso allo scadere.

Peluso - Empoli-Sassuolo - Serie A 2017LaPresse

La statistica chiave

L’Empoli si sarà anche rimesso a correre, ma in trasferta. In casa, infatti, i toscani non vincono dal 22 gennaio (match contro l’Udinese).

Il tweet da non perdere

Il migliore

Andrea CONSIGLI – Tre grandissime parate, compresa quella nel recupero su Krunic. Una sicurezza per tamponare ogni falla.

Il peggiore

Mame THIAM – Un paio di conclusioni fuori misura, qualche corsa. Nel complesso, piuttosto inconsistente.

La dichiarazione

Alfred Duncan: "Abbiamo dimostrato che ci siamo ancora, che non molleremo fino alla fine. E, poi, è arrivato anche un grande gol. Sono contento di tutto. Gli infortuni hanno condizionato la nostra stagione, ma adesso stiamo scatenando una rabbia che ci sta dando risultati importanti. Il mio futuro? Sono arrivato a Sassuolo con le idee ben chiare, non vedo perché dovrei andare via".

Il tabellino

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini (dal 43’ st Zambelli), Bellusci, Barba, Pasqual; Tello (dal 33’ st Dimarco), Diousse, Krunic; El Kaddouri; Pucciarelli, Thiam (dal 19’ st Maccarone). All.: Martusciello.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Adjapong, Letschert (dal 29’ st Cannavaro), Acerbi, Peluso; Sensi, Aquilani, Duncan (dal 33’ st Lirola); Berardi, Matri, Ricci (dal 29’ st Politano). All.: Di Francesco.

Arbitro: Doveri di Roma.

Ammoniti: 8’ pt Adjapong, 7’ st Letschert, 20’ st Diousse, 36’ st Sensi e Maccarone.

Reti: 20’ pt Peluso, 24’ pt rig. Pucciarelli, 34’ st Matri, 12’ st Duncan.