Troppa Roma, mi sbagliavo: per questi livelli l’Inter e Pioli non sono ancora pronti

Non c’è stata partita, al di là del mio colpevole 2-2. Troppa Roma. L’Inter, a questi livelli, non è ancora pronta. Vallo a capire, Pioli. A parità o meno di formazione (rispetto alla mia, c’era Brozovic al posto di Nagatomo), ha ribadito il 3-4-2-1 anti Juventus e anti Bologna, schema che gli avversari hanno letto con facilità disarmante. Morale: Perisic né carne né pesce, Icardi isolato, la millantata superiorità a metà campo ridicolizzata dai ritorni di Dzeko e il movimento sincronizzato di De Rossi, Strootman e degli esterni. Unica risorsa, il lancio lungo. Non sarebbe stato più semplice, e opportuno, il 4-2-3-1 d’ordinanza?

Spalletti, lui, ha allargato Nainggolan e preferito Juan Jesus, più di posizione, a Emerson, più di spinta. Grande Roma, per un tempo. E almeno tre occasioni per ingrassare il risultato. I gol di Nainggolan appartengono alle risorse di un robot che, fra un tatuaggio e l’altro, si è costruito un repertorio da fantasista: Tyson nello scrollarsi di dosso Gagliarini, Nureyev nel palleggio-arresto-tiro del primo gol, Lomu nella volata più sassata del secondo. Altra categoria. Domanda per Pioli: perché proprio Gagliardini a caccia di un diavolo di ferro come la Cresta belga? La marcatura - ebbene sì: a uomo, spesso - mi ha riportato ai duelli rusticani del passato, quando il quattro si attaccava al dieci e lo seguiva fino al gabinetto.

Salah non è più il dribblomane anarchico che trasformava ogni dribbling in una lotteria, e l’importanza di Dzeko, che segni o non segni, si allarga a vista d’occhio. Con un pivot come il bosniaco, avrai sempre ciccia preziosa anche nella zona di mezzo, non solo al fronte.

Si è mossa poco e male, l’Inter, sorpresa dalle geometrie dei rivali e, in generale, più combattuta che combattiva. Dalla squalifica di Miranda, sono usciti uno schieramento coraggioso e un atteggiamento ambiguo. Salvo nella ripresa, quando l’orgoglio e il calo della Roma l’hanno portata al gol di Icardi. Candreva e Perisic, attesi al varco da Juan Jesus e Bruno Peres, e raddoppiati con metodo, non riuscivano a coprire l’intera fascia. Kondogbia era tornato «orizzontale», di Gagliardini ho detto. La difesa ondeggiava, quando non sbandava, addirittura.

C’era un rigore di Strootman su Eder (punteggio, 0-2), era netto il rigore di Medel su Dzeko, poi trasformato da Perotti. Pioli, bontà sua, potrà così aggiornare la contabilità: 2 penalty a 12. Tagliavento ha scelto il metro inglese, e per questo ha considerato carezze le spallatine di Nainggolan a Gagliardini e di Dzeko a D’Ambrosio (do you remember Lewandowski su Bonucci nel gol di Robben a Torino, in Juventus-Bayern? Circolare, circolare).

Napoli-Atalanta di sabato e l’ordalia di San Siro ci lasciano due verdetti: 1) lo scudetto è ufficialmente, ed esclusivamente, «roba» di Juventus e Roma; 2) scavalcata dalla Lazio, avvicinata dal Milan e staccata dall’Atalanta, l’Inter, che veniva da nove vittorie in dieci gare, e da otto in casa, si ritrova in pieno ingorgo, con l’Europa League a portata di troppi.