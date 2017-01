Tutti in fila per Kostas Manolas: ma a chi serve veramente?

Forse è bene che la Roma inizi a guardarsi le spalle, non tanto in classifica, quanto più per l’assalto imminente che dovrà fronteggiare nei confronti di Kostantinos Manolas. Il difensore greco del 1991, e non è una grossa novità, è uno degli oggetti del desiderio di tante squadre, sia in Italia che Oltremanica. Non si parla tanto del mercato di gennaio, momento in cui è francamente difficile che la Roma si privi del greco, però la questione potrebbe iniziare a farsi seria durante l’estate.

Inter davanti a tutti

L’Inter del nuovo proprietario Suning, in maniera più o meno diretta, ha già fatto capire di essere interessata al greco e, fattore ancora più importante, di avere la forza economica per strapparlo alla Roma. Il giocatore è in scadenza nel 2019 ma la Roma farà di tutto per farlo rinnovare, sperando così di rispedire al mittente ogni offerta. Non è un mistero che la difesa dell’Inter abbia bisogno di qualche correttivo importante, vista la confermata inaffidabilità di Murillo e di Ranocchia al fianco di Miranda, e l’arrivo di Manolas per la prossima stagione sarebbe infatti una pietra miliare di assoluto rilievo per il progetto nerazzurro.

Il Manchester United pronto a fare follie già a gennaio

Nelle ultime ore è rimbalzato alle cronache anche l’interesse del Manchester United nell’immediato, ma a spegnere queste voci è intervenuto in giornata il direttore generale dei giallorossi Baldissoni, all’uscita dall’incontro con il sindaco Raggi per la questione stadio: “Manolas via a gennaio? Non mi risulta”. Una dichiarazione che placa solo in parte la possibilità che il greco saluti la compagnia. In mattinata era stato il Daily Express a lanciare l’interesse dei Red Devils, intenzionati a contrastare l’Inter nella corsa al giocatore, parlando anche di una possibile offerta superiore ai 50 milioni.

Guardiola alla finestra

La corsa, almeno inizialmente, sembra essere ristretta a queste due formazioni, ossia Inter e Manchester United, ma Kostas Manolas potrebbe rientrare nei pensieri di altre squadre. Il Manchester City, che già aveva chiesto informazioni in estate, è come sempre alla finestra e Guardiola potrebbe inserirsi entro l’estate, anche perché la retroguardia dei Citizens è tutt’altro che affidabile ed impenetrabile. Stones, Kompany, Otamendi,non una garanzia finora.

Occhio alla Juventus

In Italia, detto dell’Inter che si è già esposta sul giocatore, il discorso Manolas potrebbe interessare anche la Juventus, che come già dimostrato nell’estate scorsa con i casi Pjanic ed Higuain, potrebbe guardare nuovamente al mercato nazionale per rinforzarsi e contemporaneamente indebolire una diretta concorrente.

Esultanza Manolas, Roma-Carpi, LaPresseLaPresse

E il Milan dei cinesi?

Il mercato estivo attenderà il Milan, e dunque la nuova proprietà cinese, al varco. E, nonostante la grande stagione di Paletta, i rossoneri potrebbero muoversi per cercare un profilo giovane e di livello da affiancare ad Alessio Romagnoli. Al momento, però, i rossoneri guardano solo da lontano l’evolversi della situazione del greco, in attesa di delineare budget e strategie (e soprattutto una proprietà) per il prossimo mercato.