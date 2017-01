Tutti pazzi per Gnabry: è sfida tra Napoli e Bayern Monaco

Serge Gnabry, ala del Werder Brema, sembra aver trovato la sua consacrazione in terra tedesca. Il giocatore tedesco con chiare origini francesi, si sta comportando molto bene con la maglia del Werder, tanto da attirare su di sé gli occhi di molte squadre. La giovanissima ala, la quale carta d’identità dichiara 21 anni, proviene dal floridissimo vivaio dell’Arsenal, anche se in prima squadra non ha quasi mai trovato spazio.

Gnabry, grazie alle buone prestazioni messe in atto quest’anno, ha stregato il ds partenopeo Giuntoli. La squadra del presidente de Laurentiis starebbe pensando di ingaggiare la giovane ala per giugno. Il trasferimento di Gnabry in terra napoletana potrebbe essere facilitata da una clausola all’interno del suo contratto, che ammonta a 8 milioni. Il tedesco sarebbe un ottimo rinforzo per Sarri, che in caso di un suo arrivo potrebbe contare su una valida alternativa per il suo reparto avanzato.

La concorrenza però è forte. Su Gnabry c’è anche il Bayern di Ancelotti, che si è dimostrato più che interessato all’ingaggio del numero 29 del Werder. Addirittura in Germania, fin dal suo approdo nella società di Brema, c’era chi sosteneva che l’operazione fosse in sinergia con il Bayern stesso, che agiva in veste di “burattinaio”. Negli ultimi giorni però, Giuntoli sembra essersi mosso in anticipo rispetto ai bavaresi, anche in virtù di un possibile addio di una pedina nel reparto offensivo.

Insomma, incroci interessanti nel mercato europeo. Con Gnabry che sembra essersi finalmente guadagnato una piazza importante. Per smettere di essere solamente il classico “ragazzo talentuoso che però non riesce ad esplodere”.