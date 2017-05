Udinese-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Adnan; Badu, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. Allenatore: Delneri.

Squalificati:

Indisponibili: Fofana, Samir, Gnoukouri, Faraoni

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Caldara, Toloi; D’Alessandro, Kessié, Cristante, Spinazzola; Kurtic; Mounier, Petagna. Allenatore: Gasperini.

Squalificati: Conti, Freuler

Indisponibili: Dramè, Hateboer, Zukanovic, Konkò

STATISTICHE OPTA

Udinese imbattuta nelle ultime sei gare di Serie A contro l'Atalanta, nelle quali ha sempre alternato una vittoria a un pareggio (all'andata terminò 3-1 per i friulani).

L'ultima vittoria bergamasca a Udine nel massimo campionato risale all'ottobre 2009: 1-3 con le reti nerazzurre di Tiribocchi, Valdes e De Ascentis (Antonio Conte allenava quell'Atalanta).

Tre vittorie consecutive per l'Udinese alla Dacia Arena: i friulani non vincono quattro gare interne di fila nella stessa Serie A da maggio 2013.

L'Atalanta ha vinto tre delle ultime cinque gare in trasferta (1N, 1P): i bergamaschi in questa stagione hanno già registrato il loro record di vittorie esterne in un singolo campionato di Serie A (otto).

L’Udinese è la formazione che ha perso più punti da situazione di vantaggio in casa in questo campionato (15).

Si sfidano le due squadre più prolifiche sugli sviluppi di corner in questo campionato: 12 reti l’Atalanta, nove l’Udinese (come Lazio e Fiorentina).

Luigi Delneri, che ha allenato l’Atalanta tra il 2007 e il 2009, ha sempre battuto i bergamaschi negli ultimi cinque incroci di Serie A e in sfide casalinghe è imbattuto contro i nerazzurri (5V, 1N).

Mattia Caldara è il giocatore che ha segnato più gol sugli sviluppi di corner in questa Serie A: cinque sui sette realizzati.

Cyril Théréau è andato a segno in entrambe le sfide casalinghe di campionato contro l’Atalanta giocate con la maglia dell’Udinese: con cinque reti i bergamaschi sono il suo bersaglio preferito in Serie A insieme a Cagliari e Palermo.

Sono cinque le partite consecutive di campionato in cui Alejandro Gomez è entrato attivamente in almeno un gol dell’Atalanta (cinque gol e quattro assist nel parziale): si tratta per il Papu di una striscia record nella sua carriera in A.