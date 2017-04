Perica-Angella: l'Udinese stende il Cagliari e centra la terza vittoria in fila in casa

La cronaca della partita

Dopo il 4-1 sul Palermo e il 3-0 sul Genoa, l'Udinese dà continuità al momento positivo alla Dacia Arena conquistando il terzo successo interno consecutivo. Non una partita per palati fini, accesasi soltanto nei venti minuti finali dopo un primo tempo trotterellato e segnato solamente dal rigore sbagliato da Thereau al 31' (parata di Rafael che intuisce l'angolo). Il match si sblocca al 70', quando il neo-entrato Stipe Perica spara una sassata dalla distanza che non lascia scampo a Rafael, forse mossosi con un filo di ritardo per cercare di arrivare sulla conclusione che si infila alla sua sinistra. Il Cagliari accusa il colpo e va in confusione: passano tre minuti, e Gabriele Angella raddoppia sugli sviluppi di un corner sfruttando un erroraccio difensivo di Salamon e Bruno Alves, e, dopo altri due giri di lancette, Perica centra il palo trovando una prateria davanti a sé. Quando l'Udinese sembra ormai padrona della partita, Marco Borriello accende il finale incornando un traversone di Isla (con la complicità di Karnezis, poco reattivo nell'occasione). Il Cagliari si riprende e costruisce due nette palle gol per pareggiare nel finale: prima Karnezis è bravo a chiudere su Farias, poi Danilo salva sulla linea una conclusione di Salamon a botta sicura dopo un'uscita a vuota dello stesso Karnezis.

La statistica chiave

11 - I minuti che occorrono a Stipe Perica per costruire tre nettissime occasioni da gol per l'Udinese dopo essere subentrato al 66' per uno spento Thereau: gol al 70', palo al 75' e altra botta dal limite dell'area provvidenzialmente deviata al 77'.

Stipe Perica va al tiro nella partita tra Udinese e Cagliari, Serie A 2016-17 (Lapresse)LaPresse

Il migliore in campo

Rodrigo De Paul - Lo diamo a lui nonostante non abbia messo lo zampino nelle azioni che hanno generato i gol, ma premiamo la continuità all'interno di una partita che lo vede crescere prepotentemente con il passare dei minuti. Nel secondo tempo, prende totalmente controllo della fascia destra e scardina a ripetizione la difesa del Cagliari.

Il peggiore in campo

Marco Sau - Novanta minuti in cui non lascia mai un segno, in cui non compie mai un guizzo. Involuto, fuori dalla manovra e della partita. Una sua dormita su Kums origina l'azione che porta al gol di Perica.

Il tweet da non perdere

Un po' colorito, ma rende bene l'idea dell'impatto di Perica...

Il tabellino

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Angella, Danilo, Felipe; Badu (dal 58' Kums), Hallfredsson, Jankto (dal 90' Gabriel Silva); De Paul, Zapata, Thereau (dal 66' Perica). All.: Delneri.

Cagliari (4-3-3): Rafael; Isla, Salamon, Bruno Alves, Murru; Barella (dal 76' Faragò), Tachtsidis, Deiola (dall'80' Padoin); Sau, Joao Pedro (dal 69' Farias), Borriello. All.: Rastelli.

Ammoniti: Barella, Felipe.

Reti: Perica (70'), Angella (73'), Borriello (86').