Udinese-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Adnan; Badu, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. Allenatore: Delneri.

Indisponibili: Samir, Fofana, Gnoukouri, Faraoni

Squalificati:

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Isla, Pisacane, Bruno Alves, Murru; Barella, Tachtsidis, Padoin; Joao Pedro; Sau, Borriello. Allenatore: Rastelli.

Indisponibili: Ceppitelli, Dessena, Melchiorri

Squalificati: Ionita

STATISTICHE OPTA

L’Udinese ha perso tre delle ultime quattro sfide contro il Cagliari in campionato (1N) dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti 10 (6V, 4N).

In queste quattro partite i sardi hanno segnato 11 gol (2.8 in media a partita), dopo che avevano trovato una sola rete nei precedenti sei incroci contro i friulani.

Tuttavia il Cagliari ha vinto solo uno dei 21 match esterni di campionato contro l’Udinese: 13 successi bianconeri e sette pareggi completano il quadro.

I friulani vengono da due successi di fila in casa in Serie A, ma è dal settembre 2014 che non arrivano a tre consecutivi.

Il Cagliari ha raccolto sette punti nelle ultime quattro trasferte di campionato, a dispetto di un solo punto nelle precedenti otto.

I sardi hanno vinto cinque partite in rimonta in questo campionato, tre delle quali in trasferta – più di ogni altra squadra fuori casa.

Dall’altra parte, l’Udinese ha sciupato 15 punti da situazioni di vantaggio in casa, record negativo in questa Serie A.

30 delle 43 reti subite dall’Udinese in questa Serie A sono arrivate nella ripresa – in percentuale, i friulani sono quelli ad aver subito più gol nei secondi tempi (70%).

Marco Borriello ha nell’Udinese la sua vittima preferita in Serie A: 10 gol in 17 sfide, incuse due triplette con la maglia del Genoa.

Dall’altra parte, anche Cyril Théréau ha nel Cagliari una delle sue vittime preferite in A: cinque reti totali, incluse due nelle tre sfide più recenti.

***