Udinese, clamoroso Gnoukouri: problemi cardiaci, 3 mesi di stop per l'ex Inter

Con una nota sul proprio sito internet, l'Udinese comunica che "il calciatore Assane Gnoukouri, a seguito di accertamenti medici effettuati nei scorsi giorni, non è risultato idoneo per problematiche di tipo cardiaco. L'esito degli esami eseguiti a Udine ha evidenziato la non idoneità temporanea del calciatore per i prossimi tre mesi".

Il comunicato ufficiale dell'Udinese

Gnoukouri, già indisponibile per una sindrome influenzale, non potrà riprendere l'attività agonistica per il periodo indicato.