Udinese, Delneri: “Non mi adatto alla Roma, punto sulle nostre forze”

"Abbiamo la nostra struttura e non dobbiamo adattarci agli avversari, ma solo esaltare le nostre caratteristiche. Dovremo essere forti delle nostre certezze, al di là del verdetto del campo". Così Gigi Delneri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prossima partita contro la Roma di Luciano Spalletti. Sulla qualità della Roma e come si marca Nainggolan. "Lo seguirà chi sarà sulla traiettoria e i difensori quando si avvicinerà all'area. Abbiamo schermato bene i trequartisti della Sampdoria a Genoa; abbiamo schermato benissimo Banega domenica e proveremo a farlo anche domani", ha spiegato il tecnico friulano. Sull'assenza di Widmer in difesa. "C'è Faraoni. Un terzino fluidificante per un terzino fluidificante. Dopo quello che Davide ha fatto a Genova, per me non c'erano dubbi su questo. Mi pare una soluzione più che logica", ha detto.