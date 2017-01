Udinese-Inter: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Kums, Jankto; Matos, Zapata, Thereau. All.: Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Badu, Wague

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi; Brozovic, Joao Mario; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. All.: Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: Medel

STATISTICHE OPTA

L’Inter ha vinto le ultime tre sfide di Serie A contro l'Udinese, segnando sempre almeno due reti (nove in totale).

Nessun pareggio negli ultimi otto confronti di campionati in Friuli tra queste due squadre: ben sei successi nerazzurri (tra cui gli ultimi tre in ordine di tempo) e due vittorie dell'Udinese.

Tuttavia l’Udinese ha battuto l’Inter in entrambi i due precedenti di campionato giocati alle 12:30: un 3-1 e un 3-0 sempre in Friuli.

Dall’arrivo di Stefano Pioli l'Inter viaggia ad una media di 2.17 punti in sei giornate, prima la media era di 1.42 in 12 partite.

I nerazzurri inoltre non tenevano la porta inviolata per tre match di fila in Serie A dal novembre 2015, quando arrivarono a quattro.

Anche Luigi Delneri ha dato un passo diverso alla sua squadra: 1.64 la media punti dell’Udinese col tecnico friulano, decisamente meglio di quella con Iachini (1 a gara).

Per di più l’Udinese ha incassato una sola rete nelle ultime quattro giornate di campionato

Merito anche di Cyril Théréau che dal 15 ottobre scorso (prima panchina di Delneri), ha partecipato a 10 dei 18 gol segnati dai bianconeri in questo periodo (otto reti e due assist).

Mauro Icardi è il capocannoniere della Serie A con 14 gol – prima di questo campionato non aveva mai segnato più di 10 gol dopo 18 giornate.

Anche Antonio Candreva ha beneficiato della cura Pioli, dato che ha segnato tre gol nelle ultime sei partite in campionato, dopo un digiuno di 13 gare.

