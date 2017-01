Udinese-Milan: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (4-3-3): Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All.: Delneri

Squalificati: -

Indisponibili: Widmer, Wague, Badu

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Paletta, Romagnoli, Antonelli; Kucka, Locatelli, Pasalic; Deulofeu, Bacca, Bonaventura. All.: Montella

Squalificati: -

Indisponibili: M. Fernandez, Montolivo, Calabria

STATISTICHE OPTA

L’Udinese ha guadagnato sette punti nelle ultime quattro sfide in A contro il Milan (2V, 1N), dopo che nelle precedenti quattro aveva raccolto solamente tre punti (1V, 3P).

La squadra friulana ha vinto cinque degli ultimi otto confronti con i rossoneri in casa nel massimo campionato (1N, 2P), perdendo proprio nell’ultima sfida nel settembre 2015.

L’Udinese ha perso le ultime tre partite di Serie A, segnando una sola rete nel parziale: non arriva a quattro sconfitte consecutive in campionato dal settembre 2015, quando perse proprio contro il Milan.

Il Milan ha vinto solo una volta nelle ultime cinque giornate (2N, 2P) e fuori casa non trova il successo da fine novembre (4-1 a Empoli).

Il Milan ha subito sei degli ultimi sette gol in campionato nella prima mezz’ora di gioco: nelle prime 13 giornate ne avevano subiti solo tre in quel parziale.

L’Udinese è l’unica squadra che deve ancora subire gol da fuori area su azione in questa Serie A, ma il Milan è la terza squadra del campionato per conclusioni da fuori area (150) e ha già siglato sette gol da fuori.

Il Milan ha vinto tutte e quattro le partite di questo campionato in cui è andato in vantaggio in trasferta, mentre non ha vinto nessuna delle quattro in cui è andato sotto nel punteggio (1N, 3P).

Contro l’Udinese Juraj Kucka ha: esordito in Serie A (gennaio 2011), subito la prima espulsione (maggio 2012) e segnato due dei suoi 12 gol in A.

Stipe Perica ha segnato tutti gli ultimi tre gol in Serie A da subentrato, incluso quello nella gara di andata.

L’Udinese è una delle cinque squadre di A (con Juventus, Napoli, Atalanta e Chievo) contro cui Carlos Bacca ha giocato almeno tre partite senza trovare la via del gol.

