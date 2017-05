Udinese-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Udinese (4-3-3): Scuffet; Heurteaux, Danilo, Felipe, Adnan; Hallfredsson, Balic, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau . Allenatore: Delneri.

Squalificati:

Indisponibili: Fofana, Widmer, Perica, Faraoni, Gnoukouri

Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Sala, Silvestre, Skriniar, Pavlovic; Barreto, Linetty, Torreira; Bruno Fernandes; Muriel, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo.

Squalificati: Regini

Indisponibili: Viviano, Palombo

STATISTICHE OPTA

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime sette sfide di Serie A contro la Sampdoria: tre i pareggi, altrettante le sconfitte.

I friulani però sono andati a segno in tutti gli ultimi 11 match di Serie A giocati in casa contro i blucerchiati.

L’Udinese non perde in casa da cinque partite di campionato (tre vittorie, due pareggi): non arriva a sei gare interne di fila senza sconfitte, in un singola stagione, da maggio 2013.

La Samp non vince da sei giornate di Serie A (3N, 3P): i doriani non restano a secco di successi per sette gare di campionato consecutive da febbraio 2016.

I blucerchiati hanno trovato il gol in 14 delle ultime 15 trasferte di campionato, tuttavia hanno vinto solo tre volte in questa striscia.

Sampdoria e Udinese sono le due squadre che hanno mandato a segno meno calciatori differenti in questo campionato: otto i doriani, nove i friulani.

La Sampdoria è la squadra che, in questa Serie A, ha recuperato più punti da situazione di svantaggio, 20; di fronte avrà proprio il club che in casa ne ha persi di più dopo essere andato avanti nel punteggio (15).

Sono appena 31 i fuorigioco fischiati all’Udinese in questa Serie A, meno di ogni altra squadra; la Sampdoria è invece la formazione che ha mandato per più volte i propri avversari in offside (180).

Fabio Quagliarella ha partecipato attivamente a cinque degli ultimi sei gol della Samp in campionato (tre reti, due assist), segnando in particolare tutti gli ultimi tre.

Stipe Perica ha invece messo lo zampino in quattro delle ultime sette marcature dell’Udinese in Serie A (tre gol, un assist).