Udinese-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (4-3-3): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Badu, Kums, Jankto; De Paul, Zapata, Thereau. All. Delneri

Squalificati: –

Indisponibili: Faraoni, Gnoukouri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Matri, Politano. All. Di Francesco

Squalificati: Letschert

Indisponibili: Biondini, Magnanelli, Lirola

STATISTICHE OPTA

Il Sassuolo è imbattuto contro l’Udinese da cinque sfide in Serie A (2V, 3N), e ha mantenuto la porta inviolata per ben tre volte nel parziale.

L’Udinese ha vinto solamente una delle ultime sette partite in campionato (2N, 4P), mancando l’appuntamento con il gol in ben cinque di queste, incluse le ultime due.

L’ultima volta che la squadra friulana non ha realizzato alcuna rete per tre partite consecutive in Serie A risale a novembre 2006.

Il Sassuolo ha vinto le ultime due di fila fuori casa in campionato, è da maggio 2014 che la squadra emiliana non arriva a tre consecutive nel corso di un’unica stagione.

Sfida tra la squadra che subisce più gol su rigore in campionato (Udinese: sei) e una delle tre formazioni che ne concede di più su sviluppi di calcio d’angolo (Sassuolo: nove).

L’Udinese è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in match casalinghi in questa stagione di A (10).

Il Sassuolo è una delle sole due squadre, insieme all’Inter, ad avere due giocatori sempre schierati titolari in questo campionato (Acerbi e Consigli).

Cyril Théréau ha partecipato attivamente a sei delle ultime otto reti dell’Udinese in A: quattro reti e due assist.

L’Udinese, insieme al Chievo, è la vittima preferita di Alessandro Matri in Serie A (sei reti); tuttavia l’unica espulsione in A dell’attaccante italiano è arrivata nell’ultima sfida in casa dell’Udinese, nel gennaio scorso.

Per Matri sono cinque gol nelle ultime cinque presenze in Serie A, al momento nell’anno solare 2017 hanno segnato di più solo Alejandro Gomez (sei) e Gonzalo Higuain (otto).

***