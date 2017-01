Udinese, ufficiale l’ingaggio di Kevin Lasagna: arriverà in estate

Udinese che piazza un importante colpo in entrata. Infatti, per il reparto avanzato, la società di Pozzo ha prelevato dal Carpi Kevin Lasagna. L’attaccante italiano resterà al Carpi fino al fine della stagione, approdando a Udine solo nell’estate 2017.

Per Lasagna, quella concessagli dall’Udinese è una grandissima chance, dato che potrà giocare in pianta stabile in Serie A. Massima serie solo assaggiata con i Carpi, nella stagione 2015/2016, durante la quale Kevin ha dimostrato di poter far molto bene (ricordiamo anche il gol del definitivo 1-1 a San Siro contro l’Inter).

Lasagna si trasferisce per 5 milioni di euro, a titolo definitivo. Un altro giovane acquistato dall’Udinese, che raramente sbaglia. Chissà se Kevin potrà confermarsi a ottimi livelli.

Gabriele Amerio (@gabrieleamerio)