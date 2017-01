Udinese, vicino l'addio di Kone: ipotesi Granada e MLS

Panagiotis Kone dirà addio all’Udinese. Il centrocampista greco è uscito dai radar da parecchio tempo: impiegato solo 5 volte in questo campionato, tra infortuni muscolari e scelte tecniche, Kone è disposto a cambiare aria. Dopo l’esperienza convincente a Bologna, il greco, acquistato dalla famiglia Pozzo, non è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare inamovibile, così il primo gennaio 2016 fu ceduto in prestito alla Fiorentina per 6 mesi: solo qualche spezzone di partita e il ritorno in estate ad Udine. Il classe ’87 di Tirana, ma con nazionalità greca, potrebbe, allora, lasciare l’Italia.

In Spagna, l’ex squadra di Pozzo, il Granada, sarebbe forte sul giocatore. Anche l’ipotesi MLS non è da escludere, magari nel Montreal Impact. Il campionato americano, infatti, è in crescita, come quello cinese, ed è disposto a dare una seconda opportunità a giocatori che non hanno reso come sperato nei campionati in cui hanno militato. Il futuro del greco è incerto, ma quasi sicuramente non sarà più in Italia.

a cura di Matteo Tombolini (@MatteoTomb)