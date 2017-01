Ufficiale Cristante all'Atalanta, Carmona in uscita: lo vuole l'Apoel Nicosia

Porte girevoli nel centrocampo dell'Atalanta. L'arrivo, ora ufficiale, di Bryan Cristante apre alla partenza di Carlos Carmona che, dopo 5 stagioni e mezzo, potrebbe lasciare Bergamo e l’Atalanta. Negli scorsi giorni abbiamo parlato di come, sul cileno, fosse forte l’interesse del Genoa di Enrico Preziosi. Ora però il 29enne è vicinissimo all'Apoel Nicosia, formazione cipriota. Cristante arriva a Bergamo dal Benfica a titolo temporaneo con opzione per il prolungamento del prestito anche per la stagione 2017-2018, e con diritto di riscatto.

Nato a Coquimbo nel 1987, Carmona è un mediano molto abile nel recuperare palloni e impostare le azioni, nonché molto bravo nei lanci lunghi e nell’impostare il gioco. Cresciuto nelle giovanili del Coquimbo Unidos, debutta in con i gialloneri in prima squadra nella stagione 2003-2004. L’anno seguente, viene ceduto all’ O’Higgins, con cui milita fino al giugno 2008, quando arriva in Italia, alla Reggina. El 7 Pulmones mostra subito grande personalità, imponendosi nel centrocampo amaranto, non riuscendo, però, ad evitare la retrocessione. Nell’estate 2010 viene ceduto in comproprietà all’Atalanta, con cui vince il campionato di Serie B, viene riscattato e disputa ottime stagioni in Serie A. Quest’anno, però, il cileno sembra non rientrare più nei piani dei Nerazzurri e, tanto meno, in quelli di Giampiero Gasperini. Fino ad ora, tra campionato e Coppa Italia, ha guadagnato solamente 3 presenze.

Secondo le ultime indiscrezioni, i bergamaschi avrebbero raggiunto l’accordo con l’APOEL Nicosia, squadra cipriota che si appresta a vincere l’ennesimo campionato della sua storia. I ciprioti vorrebbero Carmona, poiché lo ritengono fondamentale per il loro futuro progetto, e vorrebbero costruire la squadra attorno a lui. Nelle prossime ore, le parti dovrebbe incontrarsi anche con il giocatore, per il “sì” definitivo.