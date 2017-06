Ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Roma, ha firmato un biennale

Ora è ufficiale: Eusebio Di Francesco è il nuovo allenatore della Roma. Come già noto da qualche settimana, sarà dunque lui a raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti. Il pescarese lascia così il Sassuolo, sulla cui panchina si era seduto nel giugno 2012 raccogliendo l’eredità di Fulvio Pea: alla prima stagione ha condotto i neroverdi in Serie A, durante la stagione scorsa ha anche guidato la formazione emiliana nella sua prima storica partecipazione in Europa League, uscendo ai gironi a testa alta.

Le prime parole di Di Francesco

" Sono molto felice di essere tornato a Roma, ad allenare una squadra che ha sempre rappresentato molto per me, ha dichiarato il nuovo allenatore della Roma dopo la firma. Ringrazio il Presidente Pallotta e i dirigenti per questa opportunità. Metterò tutto il mio impegno per far sì che questa squadra ottenga i risultati che merita "

L'incoronazione da parte del presidente Pallotta

" Quando ci siamo riuniti per valutare il candidato ideale alla panchina della Roma, eravamo in cerca di qualcuno che potesse tirare fuori il meglio dai nostri calciatori. E anche aiutare a valorizzare i talenti del nostro settore giovanile, le parole del presidente Jim Pallotta. ll nostro nuovo direttore sportivo Monchi ha scelto Eusebio di Francesco e, con lui, il suo stile di gioco. Riteniamo che sia la decisione giusta per la Roma "

Il saluto del Sassuolo

Mentre Di Francesco si trovava a Trigoria per la firma, il Sassuolo gli dedicava un messaggio bello e sentito sul proprio sito ufficiale:

" Il Sassuolo Calcio, nel rispetto degli accordi sottoscritti, comunica di aver interrotto anticipatamente e consensualmente il rapporto con Mister Eusebio Di Francesco. Sono stati 5 anni indimenticabili, 5 anni di vittorie memorabili e di sogni realizzati. Ogni altra parola sarebbe superflua. Grazie Mister, semplicemente ti auguriamo un futuro ricco di successi e soddisfazioni. Sei uno di noi, sempre! "

Terzo capitolo con la Roma

Per Di Francesco, che firmerà un biennale con i giallorossi, è un ritorno a Roma: ci passò da giocatore dal 1997 al 2001, ma anche da team manager per una sola stagione (dal luglio 2005 al luglio 2006), proprio quando in panchina c’era Luciano Spalletti. La storia tra Di Francesco e la Roma si arricchisce così di un terzo capitolo, con la speranza che sia glorioso come il primo, con la conquista dello scudetto del 2001.

Biennale con opzione per il terzo

Per liberarlo la Roma non verserà l’intero importo della clausola di tre milioni di euro, però ma concederà al club emiliano un sostanzioso sconto (da 4.5 milioni a 1.5) per il riscatto di Ricci, e poi dirotterà un paio di giovani al club neroverde. Come detto, Di Francesco firmerà un biennale con opzione per il terzo anno: guadagnerà 1,5 milioni a stagione.