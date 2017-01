Ufficiale: il Milan cede Rodrigo Ely in prestito all'Alaves

Vangioni resta, Rodrigo Ely se ne va. Questa la decisione del Milan che piazza Rodrigo Ely in prestito al Deportivo Alavés, fino al termine della stagione. Il classe '93, che ha un contratto fino a giugno 2019, non ha collezionato nessuna presenza in questa stagione tra campionato e Coppa Italia.

Milan e Alavés tornano quindi a fare affari a quasi 16 anni di distanza, dalla doppia operazione che portò in rossonero l'attaccante Javi Moreno e il difensore Cosmin Contra nell'estate del 2001.