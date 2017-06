Ufficiale: la Juventus avrà una squadra femminile dalla stagione 2017/18

Si era vociferato molto nei giorni scorsi, la conferma è arrivata ora con un tweet ufficiale dal profilo della Juventus: la società bianconera avrà una sua squadra femminile.

Ancora non ci sono tutti gli ulteriori dettagli, ma probabilmente sono andati in porto i contatti tra Marotta e la dirigenza del Cuneo Calcio, ragion per cui, sempre come sottolineato dal tweet, la Juventus partirà direttamente dalla Serie A già a partire dalla prossima stagione.

Trovano così conferma le parole dello stesso a.d. bianconero del maggio scorso, in occasione del J1987 Member Day, quando dichierò apertamente: “Faremo una squadra femminile, siamo spinti in questa direzione sia dalle indicazione della Lega sia dal nostro ricco vivaio giovanile. Nel nostro centro di Orbassano – aveva proseguito l’ad bianconero - ci sono circa 70 ragazze fra tutte le varie squadre e ne abbiamo provinate circa 400. Queste bambine cresceranno e dovranno poi avere uno sbocco nella nostra prima squadra”.

Accordo dunque evidentemente trovato col Cuneo Calcio, neo promosso nella scorsa stagione in A femminile e riuscito a salvarsi. La Juventus segue dunque le indicazioni della Lega Calcio e si mette in linea con uno sviluppo futuro ormai inevitabile – specie per un grande club di spicco internazionale – nel calcio femminile.