Ufficiale: Luciano Spalletti non è più l'allenatore della Roma

Ora è veramente finita. Il segreto di Pulcinella degli ultimi giorni a Roma, Totti a parte, è diventato ufficiale con una nota comparsa sul profilo ufficiale della Roma: Luciano Spalletti non è più il tecnico del club giallorosso. Un divorzio annunciato, arrivato meno di 48 ore dopo la conquista dell'accesso diretto alla prossima Champions League col record di punti in un campionato a 20 squadre. Non è bastato per la conferma, il rapporto tra il tecnico toscano e il club era già logoro da tempo.

Il comunicato della Roma

“Vogliamo porgere i nostri più sentiti ringraziamenti a Luciano Spalletti per il grande lavoro svolto e per l’importante contributo dato al club sin dal suo ritorno", afferma il presidente dell'AS Roma Jim Pallotta. Sotto la sua guida in questa stagione, la squadra ha conquistato il maggior numero di punti e segnato più reti nella storia del club giallorosso. Auguriamo a Luciano il meglio per il futuro. Il Club intende continuare il suo percorso di crescita e il nuovo allenatore condividerà i valori e la filosofia della Società, contribuendo allo sviluppo dell’AS Roma”.

Spalletti verso l'Inter, Di Francesco a Roma

Ufficializzato l'addio dai giallorossi, che era già stato anticipato dalla maggior parte degli organi di informazione, Spalletti a breve diventerà il nuovo allenatore dell'Inter. A Roma, invece, salvo sorprese dovrebbe arrivare Eusebio Di Francesco, ex calciatore proprio della Roma con cui ha vinto lo Scudetto del 2001, che prima però dovrà liberarsi dal Sassuolo. In queste ore, infatti, il ds giallorosso Monchi e quello verdenero Carnevali stanno discutendo sul futuro anche di alcuni giovani in Emilia ma di proprietà del club capitolino come Pellegrini, Ricci e Marchizza, utili per trovare un accordo che accontenti tutti.