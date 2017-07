Ufficiale: Mario Rui è un nuovo giocatore del Napoli

“Non vedo l’ora di arrivare in ritiro!” Sono queste le prime parole di Mario Rui da nuovo giocatore del Napoli. Svolte le visite mediche di controllo a Villa Stuart, l’ormai ex terzino della Roma ha espresso la propria felicità nel passaggio alla corte di Sarri. “Sono contento, non vedo l'ora di iniziare. E' bello ritrovare Sarri, mi ha dato tanto e mi ha fatto crescere, spero di poter fare bene. L'obiettivo credo sia quello di dare continuità a ciò che il Napoli ha fatto l'anno scorso. La concorrenza? E' uno stimolo, Ghoulam e Strinic sono due ottimi giocatori, io sono molto motivato, ho voglia di fare bene e riscattarmi. A Roma sono stato bene - riporta GianlucaDiMarzio.com - mi dispiace per il clima che si è creato alla fine".

Per lui in azzurro un contratto di 2,2 milioni per il prestito oneroso più 7 di riscatto obbligatorio. Superati anche gli ultimi dettagli, sui quali sembrava potersi arenare la trattativa. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto infatti che il terzino ex Empoli facesse un’ulteriore risonanza magnetica al ginocchio sinistro (operato lo scorso anno dopo la rottura del crociato anteriore) per valutarne la perfetta guarigione prima di firma e annuncio ufficiale. Fatta questa, tutto risolto, Mario Rui può mettersi la maglia del Napoli e iniziare la nuova avventura.