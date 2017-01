Ufficiale: Milan, ecco Deulofeu in prestito fino a giugno

Una delle telenovele di gennaio sta per arrivare al capitolo conclusivo: Gerard Deulofeu è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, che ha confermato il suo arrivo su Twitter. I rossoneri sono riusciti a convincere l'Everton a lasciare partire l'esterno offensivo spagnolo, anche se la novità più evidente riguarda la formula di pagamento: si tratta di prestito secco, fino al termine della stagione, e dunque senza diritto di riscatto.

Domani o domenica le visite

Meno di un milione di euro: per la precisione, come riporta 'Sky Sport', tra i 650mila e i 700mila euro. Questa è la cifra, quasi simbolica, che il Milan ha accettato di versare nelle casse dell'Everton per assicurarsi per sei mesi Deulofeu, considerato il tassello mancante del mosaico di Montella. L'ultima tappa sono le visite mediche, in programma domani o al massimo domenica. Poi, la firma sul contratto e l'inizio della nuova avventuta a tinte rossonere.

"Libero di andare"

Ieri, del resto, il manager dell'Everton Ronald Koeman aveva già anticipato la possibile chiusura della trattativa: "Se arriva un'offerta soddisfacente per tutti, Deulofeu è libero di andare". Mentre Vincenzo Montella, nella conferenza stampa di oggi, aveva sviato: "Non parlo di giocatori non miei". L'offerta che si attendeva Koeman è arrivata e i Toffees l'hanno accettata: la seconda parte di stagione, l'ex gioiello del Barcellona la disputerà con la maglia del Milan.