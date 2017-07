Ufficiale: Paredes passa dalla Roma allo Zenit San Pietroburgo per 23 milioni (+bonus)

La Roma continua a incassare. Dopo la cessione di Salah al Liverpool, arriva anche la conferma dell’addio definitivo a Leandro Paredes.

E’ la stessa società giallorossa a comunicare ufficialmente attraverso Twitter un affare ormai dato per scontato.

Il calciatore argentino passerà dunque allo Zenit San Pietroburgo a fronte di un corrispettivo fisso di 23 milioni di euro + un eventuale bonus massimo di 4 milioni legato agli obiettivi personali raggiunti dal calciatore e quelli della squadra. Paredes saluta Roma dopo aver totalizzato 54 presenze e quattro gol in due stagioni.

Dopo l’affare sfumato con Manolas, dunque, Mancini, neo tecnico dello Zenit, trova così un rinforzo in mezzo al campo.

Monchi di contro si conferma ottimo nelle operazioni in uscita. Con questa cessione (23+4), quella di Salah (42+8) ai Reds e quella che sembra ormai in dirittura di arrivo di Rüdiger al Chelsea per 33 milioni + 5 di bonus, la società giallorossa avrebbe già incassato dal mercato un tesoretto di 98 milioni di euro bonus esclusi!

Una somma da cui ripartire per costruire – per l’ennesima volta – la Roma del futuro.