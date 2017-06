Ufficializzato calendario serie A: si parte il 20 agosto, niente sosta natalizia

La Lega Calcio ha ufficializzato le date del prossimo campionato di Serie A Tim. Il via sarà il 20 agosto, con conclusione fissata per il 20 maggio del 2018. L’antipasto della stagione sarà la rivincita della finale di Coppa Italia tra Lazio e Juventus, gara valida per la Supercoppa italiana, in programma il prossimo 13 agosto. Inizierà invece il 30 luglio la Tim Cup (Coppa Italia) e terminerà il 9 maggio 2018.

Il nuovo pallone della Serie A 2017-18 firmato Nike

Previsti tre turni infrasettimanali – 20 settembre, 25 ottobre e 18 aprile – e cinque domeniche di sosta, di cui quattro per dare spazio alle partite della nazionale: 3 settembre, 8 ottobre, 12 novembre e 25 marzo; mentre sarà “festa” il 14 gennaio. Per la prima volta non ci si fermerà a Natale, come ampiamente preannunciato, cercando di avvicinarsi al modello inglese che da anni fa il pieno d’incassi nel giorno di Santo Stefano, il cosiddetto “Boxing Day”.