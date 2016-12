Un anno è passato ma è sempre Luiz Adriano colui che può salvare il mercato del Milan

" Non voglio fare chissà quali dichiarazioni, ma posso dire che il trasferimento di Luiz Adriano allo Spartak Mosca è pienamente possibile". "

A sentire Adriano Galliani sembrerebbe davvero la volta buona. Quando si parla di Luiz Adriano però meglio attendere le firme e il nero su bianco per certificare una cessione che sarebbe una benedizione per provare a movimentare il mercato del Milan e regalare a Montella quel rinforzo a centrocampo che brama dalla scorsa estate. Lo scorso anno, proprio di questi tempi, Luiz Adriano era stato talmente vicino a svestire il rossonero che aveva addirittura preso l'aereo: direzione Nanchino, la città del Jiangsu Suning: proprio i magnati cinesi che hanno preso l’Inter rilevando la maggioranza del pacchetto azionario da Erick Thohir. Sembrava tutto fatto ma poi per un problema al contratto non meglio definito, il brasiliano ha puntato i piedi ed ha fatto ritorno a Milanello facendo saltare ai rossoneri una cessione che avrebbe fruttato ben 14 milioni di euro.

Da quel giorno LA ha cambiato numero di maglia (lasciato il 9 a Lapadula per il 7 che fu del re dell’Est, Andriy Shevchenko) ma non ha aggiornato lo score alla voce gol fatti e nemmeno dato il contributo alla causa che molti lo scorso anno si attendevano. Se Montella ha rilanciato praticamente tutti, togliendo il sangue dalle rape anche dagli elementi più insospettabili, con Luiz Adriano non c’è stato nulla da fare. 7 presenze (una sola da titolare contro il Sassuolo, sostituito a fine primo tempo da Niang che sarà il man of the match insieme a Locatelli, ndr), 120’ giocati e nessun lampo. In 18 mesi di militanza in rossonero l’unico gol del 29enne di Porto Alegre resta quello realizzato il 3 aprile a Bergamo nella sconfitta contro l’Atalanta. Per questo Galliani spera che quella con lo Spartak Mosca (che avrebbe messo sul piatto una cifra di 6-7 milioni di euro per il cartellino, ndr) sia davvero la trattativa buona per salutare Luiz Adriano e risparmiare tanto in termini di ingaggio.

Un risparmio di 20 milioni lordi

Luiz Adriano è uno dei calciatori della rosa milanista con l’ingaggio più pesante: 3 milioni di euro a stagione fino al 2020. Soldi a cui il brasiliano non intende rinunciare a cuor leggero: per questo in questi ultimi due giorni l’agente del calciatore Gilmar Veloz e Galliani sono al lavoro per trovare una soluzione e fare in modo che questa volta l’affare decolli veramente. Solo la cessione di Luiz Adriano e di qualche altro esubero (Vangioni piace a Siviglia e OM mentre Honda potrebbe trovare qualche estimatore in MLS) potrebbe davvero permettere a Galliani di poter provare a dare la caccia a quel Badelj, che piace tanto anche a Roma, Inter e sarebbe ideale per far rifiatare Locatelli e dare un po’ d’esperienza in un reparto dove la gioventù la fa da padrone.