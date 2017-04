Un Conti da record non perde il vizio: sette gol ed estate da uomo mercato prenotata

Inarrestabile, difficile pensare a un altro aggettivo da affibbiare ad Andrea Conti. Inarrestabile per quei chilometri macinati sulla fascia destra a spendersi nelle due fasi di gioco, inarrestabile perché da quando si è tolto lo sfizio di segnare nel massimo campionato italiano non si è praticamente mai più fermato. “Certe notti somigliano a un vizio che non voglio smettere, smettere mai” cantava Ligabue e l’Andrea Conti visto all’opera nella splendida cornice dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro una delle squadre più forti e attrezzate al mondo è il perfetto testimonial.

Difensore-goleador: nessuno come lui

La prima stagione in Serie A del classe 1994 nativo di Lecco – gavetta in provincia tra Perugia e Lanciano prima di rientrare alla base - gli era servita da rodaggio: una prima parte di stagione a vedere il campo col binocolo, poi un 2016 da protagonista sotto l’egida di mister Reja con dieci presenze nell’undici titolare e due gol infilati a Verona e Fiorentina. Quest’anno Andrea ha compiuto il definitivo salto di qualità affermandosi come uno dei migliori esterni bassi del campionato, certamente quello con la miglior confidenza con il gol dall’alto dei suoi sette autografi. Oltre a segnare con una certa fluidità – fanno cinque marcature nelle ultime dieci partite – Conti ha offerto quattro assist ai compagni e recuperato la bellezza di 76 palloni. Numeri da calciatore moderno e completo, in procinto di spiccare il volo verso un top club. E poi, con una personalità così...

" Gli assist del Papu Gomez? Lo ringrazio tantissimo per i palloni che mi mette, ma anche lui dovrebbe ringraziarmi perché li valorizzo. "

Serie A, Atalanta, Andrea ContiLaPresse

Tutti pazzi per Conti, cuore bianconero

Già, trattenerlo a Zingonia sarà un’impresa titanica per la dirigenza orobica visto che lo stuolo di pretendenti è sempre più folto. In Italia piace da tempi non sospetti a Juventus e Napoli, ma nelle ultime settimane il Milan (che avrebbe già voluto aggregarlo al settore giovanile quando era poco più di un bambino) si è fatto avanti. Considerando il livello raggiunto, tuttavia, non è avventato pensare che presto le mire dei top club europei su di lui si intensificheranno. Il paradosso è che, per quanto l’abbia castigata nella serata di venerdì, Conti resta un tifoso sfegato della Juventus e al cuore, si sa, è arduo comandare. Nel frattempo Gasperini avrà modo di goderselo sino a fine stagione: c’è un sogno chiamato Europa League da trasformare in realtà e con una freccia così letale nella faretra l’allenatore nerazzurro e i tifosi della Dea possono dormire sonni tranquilli.