Valzer terminato, ecco i 20 allenatori: Di Francesco-Roma, Spalletti-Inter, Bucchi-Sassuolo

Atalanta – Gasperini 100%

Dopo una stagione leggendaria non ci sono dubbi: Gasperini guida tecnica dell’Atalanta, visto che ha firmato il prolungamento del suo contratto con il club di Percassi per tre stagioni, con l'opzione per la quarta.

Benevento – Baroni 100%

Promozione storica, arriverà rinnovo e adeguamento. Anche in questo caso zero dubbi.

Bologna – Donadoni 90%

Manca l’ufficialità, ma ci siamo. Donadoni firmerà un nuovo accordo che lo legherà al Bologna fino al 30 giugno 2019. La fumata bianca è ormai vicinissima: nei prossimi giorni il tecnico italiano metterà la firma sui documenti ufficiali.

Cagliari – Rastelli 100%

Rinnovo contrattuale ratificato. Massimo Rastelli si è legato al club sino al 30 giugno 2019. Terzo anno consecutivo in rossoblù.

Chievo – Maran 100%

Insieme fino al 2020, per un progetto che finora ha portato solo risultati positivi.

Crotone – Nicola 90%

“Dopo il 18 ci incontreremo e vedremo. Crotone è una realtà in cui si fa calcio in un certo modo e non bisogna fare voli pindarici. Ho avuto un rinnovo automatico dopo la salvezza, tra di noi non c'è problema: valuteremo ogni cosa e faremo il meglio per tutti. La mia ambizione, che è pari all'umiltà, è arrivare a livelli sempre superiori”. Nicola sarà con ogni probabilità ancora sulla panchina calabrese anche nella prossima stagione.

Genoa – Juric 80%

Non è arrivato il rinnovo, ma Juric sembra esser stato confermato sulla panchina dei liguri. Il suo contratto scade nel 2019 e Preziosi pare intenzionato a continuare con lui.

Fiorentina – Pioli 100%

Presentato in settimana, nuova era viola ufficialmente iniziata.

Inter – Spalletti 90%

Ormai parla già da allenatore dell’Inter. È volato in Cina, ha parlato con la dirigenza e sta pianificando il mercato. Si apre un nuovo ciclo nerazzurro.

Juventus – Allegri 100%

Rinnovo arrivato fino al 2020, a cifre altissime.

Lazio – Inzaghi 100%

Adeguamento contrattuale e rinnovo fino al 2020. Blindato.

Milan – Montella 100%

Non ci sono mai stati dubbi e la dirigenza si sta muovendo per rinforzare la squadra secondo le sue idee.

Napoli – Sarri 100%

Prossima settimana arriverà il rinnovo. Sarri e il Napoli non si separano.

Roma – Di Francesco 90%

Manca l’annuncio, ma sarà lui il nuovo tecnico giallorosso. Limata anche la buonuscita con il Sassuolo.

Sampdoria – Giampaolo 100%

Buona stagione, conferma arrivata. Giampaolo e Samp continuano insieme.

Sassuolo – Bucchi 90%

Ci siamo. Il tecnico del Perugia ha trovato l'accordo con il club neroverde e verrà annunciato subito dopo l'ufficialità di Di Francesco alla Roma.

Spal – Semplici 100%

L'allenatore che ha centrato il doppio salto dalla Lega Pro alla Serie A ha rinnovato il contratto fino al 2019 insieme al suo staff.

Torino – Mihajlovic 100%

“Il prossimo anno sarò sicuramente l’allenatore del Torino”. Lo ha annunciato lo stesso Sinisa, senza alcun rinnovo contrattuale.

Udinese – Delneri 100%

Anche qui il rinnovo è arrivato. Il rapporto con il tecnico proseguirà almeno fino al 30 giugno 2018.

Verona – Pecchia 100%

"Dopo la promozione conquistata il rinnovo con il mister è automatico. Anzi, credo persino che debba ancora esprimere tutto il suo potenziale di allenatore e in serie A avrà l'occasione di poter fare ancora meglio, ad ogni modo ha già fatto un percorso di crescita davvero importante". Parole del presidente Maurizio Setti. Pecchia continuerà a Verona.