Vecchi: "La chiamata di Ausilio mi ha sorpreso, ai tifosi chiedo di sostenere l'Inter"

" La chiamata di Ausilio mi ha colto di sorpresa, non me l'aspettavo. Per me è un onore allenare l'Inter, un orgoglio essere partito da qua ed esserci tornato. Ringrazio la società per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti "

Sono parole di Stefano Vecchi nella prima conferenza stampa da allenatore della prima squadra dell'Inter. Il mister della Primavera è stato chiamato in sostituzione dell'esonerato Pioli per guidare i nerazzurri in questo finale di campionato. "È sicuramente un passaggio importante per la mia carriera ma so qual è il mio compito e qual è la situazione", ha spiegato Vecchi, già tecnico di Icardi e compagni dopo l'esonero di De Boer. "Come successo a novembre non avrò problemi a tornare in Primavera". "La società - ha chiarito - mi ha chiesto di fare del mio meglio per terminare nel miglior modo possibile la stagione, anche perché c'è ancora un obiettivo importante in gioco. La squadra arriva da un periodo negativo e per stessa ammissione dei ragazzi c'è stata qualche mancanza nell'ultimo periodo, oltre a situazioni sfortunate. Penso soprattutto al derby, che è stata forse la partita che ha messo in ulteriore difficoltà questo gruppo". "Cambiare la situazione non sarà semplice perché la stagione sembra volgere al termine in maniera negativa, ma il mio obiettivo - ha evidenziato Vecchi - è far sì che l'ambiente non dia tutto per perso, restituendo entusiasmo e voglia di lottare".

"Domani cercherò di mettere in campo la formazione migliore, ma questo gruppo - ha aggiunto Vecchi - dovrà dimostrare di saper reagire. A grandi linee, cercherò di dare continuità alle scelte perché sarei un pazzo a cambiare tutto in tre giorni". "Dobbiamo riattaccare la spina, anche per rispetto nei confronti dei nostri tifosi e della loro passione, che domani li porterà a riempire per l'ennesima volta San Siro", ha continuato Vecchi. "Contestazione? Sappiamo che ci sarà, ma è giusto che il nostro pubblico sia critico nei nostri confronti, perché l'Inter è una società importante e questo organico è talmente importante che non può accettare tutte queste sconfitte". "I tifosi - ha continuato - hanno sempre sostenuto la squadra, domani dovremo essere forti per dimostrare sul campo il nostro impegno e portare il pubblico dalla nostra parte. I tifosi hanno avuto tanta pazienza, ora dovremo essere bravi noi a trascinarlo". "Se ho parlato con Icardi? Ho parlato con tutti, ovviamente anche con i giocatori più rappresentativi", ha ancora informato Vecchi. "A Mauro ho chiesto la stessa disponibilità mostrata a novembre, quando mi ha fatto vedere di essere un capitano vero. Per l'Inter è un giocatore fondamentale e imprescindibile".

"Voglio far capire ai ragazzi che si può ancora fare qualcosa, perché un obiettivo è ancora possibile. Indipendemente dalle altre squadre noi dobbiamo cercare di vincere". Così Stefano Vecchi, neo allenatore della prima squadra dell'Inter e chiamato in sostituzione dell'esonerato Pioli, alla vigilia della sfida casalinga con il Sassuolo. "Ho provato a dare un po' di ordine e cercato di far trovare alla squadra lo spirito giusto", ha spiegato in conferenza stampa il mister della Primavera, incaricato di risollevare i nerazzurri ancora in corsa per l'Europa. "Ho chiesto ai ragazzi di pensare solo alla partita di domenica, per dare una svolta e finire meglio la stagione. L'Inter, per il suo valore e per la qualità dell'organico, non può finire la stagione al settimo posto. Deve esserci un'inversione di tendenza soprattutto dal punto di vista psicologico".