Vecchi: "Spalletti? Uno dei migliori, dovrà ridare entusiasmo"

"Noi vogliamo vincere, la mia intenzione è far giocare la formazione migliore. Poi è chiaro che ci sarà spazio per Carrizo e Palacio, ma non so se dal 1'". Così il tecnico dell'Inter Stefano Vecchi parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, l'ultima di campionato - e l'ultima in nerazzurro - per i due giocatori argentini.

"Onestamente anche io devo valutare alcuni problemi, ad oggi non so nemmeno chi va in campo - ha sottolineato - Abbiamo anche qualche acciaccato che non ci permette di avere l'organico al completo".

A proposito del suo eventuale successore, Luciano Spalletti, il tecnico ad interim dell'Inter esprime solo elogi.