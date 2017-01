Verratti-Inter, un sogno che può diventare realtà ma occhio al Bayern di Ancelotti (e all'Adidas)

Dopo le parole di ieri dell'agente di Verratti, Donato Di Campli, che a Sport Mediaset ha dichiarato come il suo assistito non possa vincere 'solo' Ligue 1, si scatenano già le prime voci di mercato intorno all'abruzzese...

Da tempo è la Juventus una delle squadre più interessate all'ex Pescara (bianconeri che erano anche sul punto di prenderlo quando Verratti era solo un giocatore di una squadra di Serie B...), ma occhio all'Inter con i nerazzurri che puntano ad un progetto nuovo, fatto di giovani ed italiani.

Il ds Piero Ausilio ha già cercato - invano per adesso - di avviare dei contatti con la dirigenza parigina, quanto meno per capire la valutazione del giocatore, ma il PSG per ora nicchia, sorpreso delle parole del procuratore di Verratti soprattutto dopo l'ultimo rinnovo effettuato in estate.

Non solo Inter e Juventus (i soldi per Verratti potrebbero essere recuperati dall'eventuale cessione di Dybala) ma sul centrocampista classe '92 ci sono anche le spagnole con il Barcellona che cerca un nuovo elemento di qualità per la propria linea mediana, oltre al Real Madrid che è vigile sulla situazione Kroos (che ha molte richieste dall'Inghilterra).

La squadra che più di tutte, però, è vicina a Verratti è il Bayern Monaco. In Bundesliga, ad aspettarlo, c'è quel Carlo Ancelotti che ebbe fiducia in lui facendolo debuttare in campionato (ai tempi del PSG) e in Champions League. Non solo, il Bayern avrà bisogno a breve di qualche centrocampista di qualità (Xabi Alonso non può durare in eterno) e l'Adidas non vede l'ora di mettere sotto contratto - via Bayern - il giovane playmaker dopo la rottura con la Puma.

Insomma, per l'Inter (o la Juventus) arrivare a Verratti non sarà per nulla semplice. Tante le incognite e le variabili in gioco, Suning però fa sul serio e non resterà a guardare...