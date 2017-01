Verratti, parla l'agente: "Non può vincere solo la Ligue 1. Inter e Juventus? Due grandi, vedremo"

" Marco sta molto bene a Parigi, ma la sua carriera non può essere costellata solamente di campionati francesi. Vorremmo vincere con il PSG, ma se non sarà possibile troveremo una soluzione. Inter e Juventus? Sono due grandissime società, ma il problema è che il PSG è una società molto forte, oltre che una bottega carissima "

Parole importanti dell'agente di Verratti che a Mediaset non chiude le porte ad un approdo del centrocampista abruzzese in Serie A (dove peraltro non ha mai giocato). L'ex Pescara che ha rinnovato neanche l'estate scorsa al PSG, potrebbe presto pensare di lasciare la Francia verso altri lidi e altri obiettivi.

Su di lui non mancano però le pretendenti visto che nelle ultime stagioni Bayern Monaco, Real Madrid e Barcellona hanno chiesto più volte informazioni su di lui. La sua valutazione, ad oggi, sfiora i 100 milioni. Anche Inter e Juventus potranno dire la loro?