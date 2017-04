Via libera allo "spezzatino". Tavecchio: “In Spagna è già così"

Il calcio italiano si arrende al volere dei vertici. Non quelli della FIGC, ma dei grandi magnati della Tv. Dalla prossima stagione, infatti, i diritti Tv o meglio, chi possiede quei diritti, detterà gli orari delle partite. Si andrà incontro al cosiddetto ‘spezzatino’, un vero abominio per il tifoso. Solamente tre, infatti, saranno le partite trasmesse la domenica alle ore 15:00. Le altre saranno divesa tra il sabato e il lunedi. “In Spagna è già così” ha commentato Carlo Tavecchio, presidente della FIGC, ai microfoni di Radio anch’io Sport. Ha poi continuato: “il calendario è tutto in funzione dei diritti tv e sui fusi orari del mondo. Bisognerà cercare di compendiare le due cose con un risultato accettabile. Ho visto che in Spagna sono già tre le partite della domenica pomeriggio. E’ un problema di fuso, di vendita di diritti, di mantenimento dei costi stellari delle grandi organizzazioni. Davanti a questi fatti bisogna prendere atto“. Dalla prossima stagione, insomma, tutte le partite occuperanno l’intero week-end e anche il lunedì e, soprattutto, varie fasce orarie: un progetto che parte da lontano, con l’inserimento graduale di match alle ore 18:00 e alle 12:30, fino ad arrivare al celebre Monday night.ù

Tavecchio ha poi aggiunto di augurarsi "di fare presto e bene. Non è un incarico a cui agognavo. La parte statutaria e organizzativa non è difficile". Il problema è, ha proseguito, "la questione dell'articolo 19 che riguarda i riparti, se non si trovano soluzioni ragionevoli ci penserà il governo, non possiamo pensarci noi". Il presidente Figc si è poi dichiarato "molto contento che Nicchi abbia annunciato la Var" per il prossimo campionato. "La mia lettera in cui chiedevo a Blatter la tecnologia è dell'ottobre 2014. Ho parlato con Infantino, uno dei primi propugnatori della Var. Italia e Germania sono le due nazioni che avranno questo privilegio, dobbiamo avere fiducia nella nostra classe arbitrale, abbiamo una tecnologia d'avanguardia, gli stadi sono preparati. Sarà una buona riuscita, perché le polemiche diminuiranno certamente". Quanto alla richiesta, bocciata dalla Lega, di anticipare l'inizio del prossimo campionato avanzata dal ct della Nazionale Ventura, Tavecchio ha ancora commentato: "Abbiamo sperato potesse essere accolta. Noi dobbiamo solo vincere con la Spagna. Sarebbe stato un atteggiamento di grande disponibilità, ma sono state mosse delle obiezioni. I colori azzurri non sono ancora radicati nella classe dirigente".

a cura di Matteo Tombolini