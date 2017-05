Vincenzo Montella-Milan, ufficiale il rinnovo fino al 2019

Giorno di annunci in casa Milan. Dopo quello di Musacchio, e in attesa anche di quello di Kessié, il club rossonero ha comunicato di aver prolungato fino al 2019 il contratto di Vincenzo Montella. Annuncio arrivato direttamente sulla pagina Facebook del club, con l'ad Fassone e il ds Mirabelli insieme proprio all'ex aeroplanino a firmare il rinnovo in diretta.

Il tecnico, il cui precedente accordo sarebbe scaduto tra una stagione, ha dunque messo nero su bianco un accordo già raggiunto a voce con la nuova proprietà negli ultimi mesi grazie anche al convincente lavoro svolto in questa sua prima stagione a Milano.

"Dopo un trofeo prestigioso - si legge nella nota del club rossonero - una qualificazione ai Preliminari di Europa League e un ottimo girone d'andata con 39 punti conquistati. Ma non solo: anche dopo la vittoria storica di Bologna con il gol decisivo segnato in 9 contro 11 e dopo l'emozione finale in coda al derby del sabato di Pasqua. Dopo tutto questo, dopo una stagione significativa in cui il gruppo e lo spogliatoio sono stati gestiti al meglio, la fiducia e la stima fra la Società e Vincenzo Montella si sono tramutate in una stretta di mano anche contrattuale, Ac Milan comunica di aver prolungato il contratto con l'allenatore rossonero Vincenzo Montella al 30 giugno 2019".