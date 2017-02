Walter Veltroni frena sulla presidenza alla Lega Serie A: "Devo riflettere"

Appassionato di calcio e di sport in generale, tifoso della Juventus, amico di campioni come Francesco Totti: Walter Veltroni potrebbe fare il suo ingresso ufficiale nel mondo del pallone con un ruolo di grande prestigio e responsabilità. Sarebbe infatti l'ex sindaco di Roma l'uomo individuato da buona parte dei presidenti della Serie A per guidare la Lega verso quelle riforme promesse da anni e che si attende ancora di concretizzare. Dopo l'indiscrezione di Repubblica, quest'oggi si è svolta una riunione riservata di 14 club della massima serie a Milano per valutare fra gli altri il nome di Veltroni come prossimo presidente della Lega. Secondo quanto si apprende, il faccia a faccia si è tenuto negli uffici di patron dell'Atalanta, Percassi.

Nel pomeriggio lo stesso Veltroni ha confermato di essere stato contattato, spiegando però di non aver sciolto le riserve. "Corrisponde al vero, e ne sono onorato, che sia stato consultato circa l'ipotesi, allo stato solo tale, della presidenza della Lega calcio. Non è invece assolutamente vero che 'abbia dato la mia disponibilità", ha detto l'ex segretario del Pd. "Mi sono riservato di rifletterci su, per le implicazioni che una scelta di questo genere avrebbe sulla vita che ho scelto di vivere da qualche anno a questa parte. Nelle prossime ore, per quanto mi riguarda, dirò la mia opinione. Tutto qui", ha aggiunto.

I tempi sono stretti, perché fra poche settimane è in programma l'elezione dell'erede di Maurizio Beretta. Per la Lega Serie A sarà fondamentale trovare una posizione condivisa e una figura unitaria anche per sedersi con maggiore autorevolezza al tavolo del Consiglio Federale che dovrà eleggere il nuovo presidente della Figc quasi certamente fra i due unici candidati Carlo Tavecchio e Andrea Abodi. Una candidatura come quella di Veltroni rappresenterebbe una vera svolta per il calcio italiano e sarebbe difficile per quei presidenti ancora dubbiosi non appoggiarla. Una figura di prestigio come Veltroni, affiancato da un manager capace, potrebbe dare impulso ad una Lega che da anni si divide su tutto, in particolare sulla spartizione dei diritti tv. Un presidente credibile come l'ex sindaco di Roma potrebbe essere fondamentale anche nel dialogo con le istituzioni sulla spinosa questione degli stadi, il vero punto da cui si deve partire per rilanciare il calcio italiano.

La notizia di un ruolo dell'ex sindaco di Roma ha avuto ampia eco nel mondo della politica, dove non tutti hanno accolto positivamente questa eventualità. "Incredibile, a volte ritornano... Ma non doveva mica trasferirsi in Africa? Povero sport", ha commentato sarcastico il segretario della Lega Matteo Salvini. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha definito "inopportuna" questa candidatura per il legame di Veltroni con la politica. In realtà l'ex segretario del Pd è ormai dal 2009 che non ricopre più ruoli attivi e negli ultimi anni si è dedicato ad attività prettamente culturali come la realizzazione di libri, film e programmi televisivi. L'amore per lo sport è dimostrato invece da una collaborazione con il Corriere dello Sport, per cui ha curato una serie di interviste a grandi campioni del nostro calcio.