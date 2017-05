Wenger pazzo di Lemina: pronta un'offerta da 20 milioni per la Juventus

Non solo indiscrezioni in entrata per la Juventus. Il mercato in uscita è altresì in fermento e i giocatori bianconeri sono sempre ambiti da molti top club. Una delle possibili cessioni estive in casa Juve potrebbe essere quella di Lemina. Il francese ci era già andato vicino nel mese di gennaio, corteggiato in Germania e in Inghilterra. E proprio del Regno Unito arriverebbe un’offerta piuttosto allettante per i bianconeri. Fonti inglesi parlano di un Arsenal fortemente interessato a Lemina, come possibile innesto estivo a centrocampo. I Gunners starebbero seguendo da vicino l’ex Marsiglia e potrebbero provarci presto.

Wenger avrebbe pronto un’offerta complessiva di 18-20 milioni di euro da presentare presto ai vertici di Corso Galileo Ferraris. Se dovessero essere confermate queste cifre, la tentazione di sedersi ad un tavolo sarebbe alta. La Juventus potrebbe pensare di cedere Lemina anche per dare maggiore spazio al rientrante Mandragora e ad altri rinforzi sempre a centrocampo. Quest’estate, dunque, gli affari in casa Juve sulla mediana potrebbero dunque essere più di uno.

Christian Travaini (@ChriTravaini)