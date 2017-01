Wenger su Belotti: "Offerta dell'Arsenal? Nessun contatto col Torino"

Belotti all'Arsenal? Dapprima spunta l'opzione in favore dei gunners che potrebbero strappare il giocatore per soli 60 milioni, poi la smentita di Cairo che afferma come l'attaccante ex Palermo non si possa muovere dal Torino per meno di 100 milioni. Insomma, quella di Belotti è diventata una telenovela, soprattutto per quanto riferito ultimamente da Wenger, uno dei protagonisti di questa possibile trattativa.

" Belotti? Questa è una di quelle che oggi vengono definite fake news. Non c'è nessun contatto in corso con il Torino per questo giocatore "

Niente Belotti quindi per l'Arsenal, anche se un attaccante servirà eccome ai londinesi visto le difficoltà per il rinnovo di Alexis Sanchez, che attende - invece - nuove da parte di PSG e Atlético Madrid (vediamo che farà la Juventus).

Per Wenger è però un falso problema, il tecnico francese è concentrato su altro: “Mercato? Non ho niente da aggiungere al momento, sono completamente concentrato sul far risalire la squadra e a lavorare duramente per ogni partita. La trattativa aperta in questo momento è per il rinnovo di Özil che prima di firmare voleva sapere se fossi rimasto come allenatore dell'Arsenal. Auspichiamo che questa trattativa vada presto in porto”.