West Ham su Niang: i dubbi di un affare sconveniente per il Milan

L'effetto domino potrebbe innescarlo la Roma, ma a risentirne sarebbe anche il Milan. Giallorossi forti su Sofiane Feghouli, ormai diventato la prima scelta della società per surrogare l'assenza di Salah, e West Ham che, a sua volta, guarda in Italia per cautelarsi in caso di partenza dell'algerino. Praticamente perse le speranze di rinforzare il reparto offensivo con Carlos Bacca, destinato salvo cataclismi a rimanere a Milano, restano invece forti le voci di un interessamento nei confronti di un suo compagno di squadra: M'Baye Niang.

I fischi del tifo

Se ne parla da un paio di giorni, ed è una voce che qualche conferma l'ha già trovata soprattutto in Inghilterra. Il WHU vorrebbe Niang in prestito, per porre rimedio alla possibile partenza di Feghouli ma anche a quella di Dimitri Payet, che ha chiesto ufficialmente al club la cessione. Niang non è sul mercato, perché il Milan ha come priorità quella di rinfoltire la propria batteria di esterni con un nuovo elemento, e non di impoverirla. Ma con una buona offerta potrebbe partire. Anche perché il suo rendimento recente, tra prestazioni negative e rigori falliti, non può non invogliare a qualche riflessione: sabato, durante l'anticipo contro il Cagliari, dalle tribune sono partiti mugugni e fischi che testimoniano come la pazienza del tifo sia ormai agli sgoccioli.

Roma-Milan, Niang, 2016LaPresse

Pochi pro, tanti contro

Certo, una simile operazione aprirebbe una serie di punti interrogativi, nonostante il momentaccio recente di Niang. A partire dalla lacuna che una sua partenza lascerebbe, e che, a questo punto, dovrebbe essere colmata non da uno ma da due elementi. Difficile ipotizzare uno scenario del genere al giro di boa del mercato di gennaio, solitamente avaro di colpi. E poi, sia con Mihajlovic che con Montella, sia da seconda punta in un 4-4-2 che da esterno in un 4-3-3, Niang ha già dimostrato - spavalderie, creste e rigori a parte - di poter rappresentare il presente e il futuro del Milan, pur tra tante pause. Lasciarlo andare ora, a maggior ragione di fronte a un'offerta non congrua, rappresenterebbe un'operazione sconveniente.

Ottimismo per Deulofeu

Niang o non Niang, l'obiettivo principale del Milan rimane come detto l'innesto di un nuovo esterno offensivo. E qui, il nome è emerso ormai giorni fa: è quello di Gerard Deulofeu, il quale, nonostante le dichiarazioni contrarie di Ronald Koeman, lascerà con ogni probabilità l'Everton a gennaio. L'ottimismo del Milan è esponenzialmente cresciuto nelle ultime ore, in concomitanza con il possibile arrivo a Liverpool di Morgan Schneiderlin (Manchester United) e di Ishak Belfodil, l'ex Parma e Inter oggi allo Standard Liegi: entrambi stanno per essere acquistati dagli inglesi, che irrobustirebbero la propria rosa potendo dare quindi il via libera allo spagnolo.

Gerard Deulofeu, who starred in Everton's Capital One Cup quarter-final victory at MiddlesbroughPA Sport

E a centrocampo?

Finita qui? Secondo Adriano Galliani sì: "Cerchiamo solo un attaccante esterno - le sue parole di domenica - Niente centrocampisti, difensori, portieri, prime punte... Il Condor non c'è più, è andato in pensione". Eppure, con l'avvicinarsi degli ultimi giorni di mercato l'idea di portare a casa un ulteriore elemento in mezzo al campo potrebbe stuzzicare la fantasia dell'ad e della dirigenza. Nei giorni scorsi si è parlato dell'ex giallorosso Fernando Gago, oggi al Boca Juniors, e pure di Lucas Leiva, cercato dall'Inter prima della decisa virata su Gagliardini. In comune, esperienza e sapienza tattica. Profili ideali, almeno dal punto di vista tattico, per regalare a Montella un'alternativa al giovane Locatelli. Ma dovranno rappresentare un'opportunità di mercato vera. Altrimenti, tutto su Deulofeu.