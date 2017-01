Witsel: "Tiferò Juventus, ma non potevo dire no alla Cina"

Come è ormai noto a tutti, la Juventus non è riuscita ad acquistare il centrocampista belga Axel Witsel, che, al prestigio della Juventus ha deciso di provare un’esperienza intrigante come quella cinese, soprattutto dal punto di vista economico.

Il calciatore, che sarà il nuovo mediano del Tianjin Quanjian, squadra allenata dal nostro Fabio Cannavaro, si è detto molto entusiasta di intraprendere questa nuova avventura ma ha lasciato uno spiraglio aperto per un eventuale futuro con la maglia bianconera anche se, in questo momento, sta solo pensando ad iniziare questa nuova esperienza.

Ecco le sue dichiarazioni: "E’ stata una scelta molto difficile perché da una parte c’era il prestigio e la voglia di vincere della Juventus e dall’altra parte c’era un’offerta irrinunciabile come quella cinese e ho dovuto pensare per il futuro della famiglia. Ringrazio veramente di cuore i dirigenti bianconeri che con me sono stati molto gentili e hanno dimostrato di volermi veramente ma da adesso devo restare concentrato su questa nuova avventura. Sarò un tifoso della Juventus e mi auguro che possano vincere la Champions League e non escludo l’ipotesi di un possibile trasferimento a Torino nel futuro. Sono carico per iniziare.”

Salutato Witsel, per i bianconeri, che non possono accontentarsi del solo Rincon, urge trovare un sostituto nell’immediato anche se il vuoto lasciato dal belga sarà molto difficile da colmare.