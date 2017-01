Zeman: "Io in Cina? No grazie, ho ancora abbastanza soldi per mangiare..."

La Cina è il nuovo Eldorado del calcio italiano e in questo momento è una meta appetibile per qualunque allenatore o giocatore. C’è però chi non è per nulla attratto da questo campionato e in caso di una chiamata dall’Asia direbbe no alla montagna di quattrini senza battere ciglio. Questa persona è Zdenek Zeman che ai microfoni di Rai Radio2 ha detto di non interessato a una proposta del genere…

" Qualche contatto l'ho avuto, ma devo trovare una squadra in cui si può lavorare, dove il presidente non fa la formazione. Non ho bisogno di soldi, per mangiare ne ho ancora. E oggi ce ne sono poche.... "

Il 69enne tecnico boemo dopo aver parlato del suo futuro e della volontà di voler attendere l’opportunità per insegnare il calcio a modo suo ha parlato anche dell’attualità dando la sua opinione su Ranieri, Totti e sui talenti italiani in difficoltà come Balotelli…

" Nessuno pensava che Ranieri potesse vincere il campionato col Leicester, e ha vinto con merito di fronte a squadre più titolate. Non era facile, e si vede quest'anno. Squadra e tecnico si sentono appagati? Di solito dopo aver toccato l'apice e la gloria viene più fame, dovrebbero cercare di mantenerle ma non è facile, e infatti stanno soffrendo. Totti? Francesco è il più grande di tutti. Anche se ho allenato tanta gente brava, in lui c'è qualcosa di più e si vede se gioca ancora in quel modo a 40 anni. Quando ero alla Lazio me la prendevo con lui, aveva il fisico ma invece cascava sempre, senza motivo. Ho cercato poi di correggerlo, è una cosa che un allenatore è tenuto a fare. Balotelli? Ci hanno provato in tanti senza riuscirci. Ho visto tanti talenti che sono scomparsi perché non riuscivano a stare nel sistema calcio". "

Zeman è ancora ricordato come uno dei più grandi nemici della Juventus, per le sue accuse di doping rivolte ormai 20 anni fa, a distanza di decenni il boemo ci tiene a ribadire un concetto...

" Io non ce l’ho mai avuta con la Juventus ma con le persone che guidavano la Juventus, che hanno fatto tanti danni...". "